Посол Индонезии Таварес: встреча Путина и Зеленского на саммите G20 может «разбить лед»

В Индонезии заявили, что встреча Путина и Зеленского может «разбить лед»

В Индонезии надеются, что Путин и Зеленский будут участвовать в саммите очно, а не по видеосвязи, сообщил посол. По его словам, если стороны выразят желание провести переговоры, страна готова организовать платформу для встречи

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Личные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 могли бы «разбить лед» в отношения двух стран, заявил в интервью ТАСС посол Индонезии в России Хосе Таварес.

По словам диппредставителя, в Индонезии надеются, что Путин и Зеленский примут участие в саммите очно, а не по видеосвязи.

«Личная встреча — всегда преимущество», — отметил Таварес. Он добавил, что Индонезия поможет обеспечить платформу для таких переговоров.

«И если есть политическая воля с обеих сторон для встречи, даже если нет ожидания каких-то субстантивных достижений, если речь только о том, чтобы встретиться и разбить лед прямо сейчас, встретиться в одной комнате, пожать руки, даже без улыбки, — это уже большое достижение», — отметил дипломат.

До саммита G20 осталось меньше месяца: он пройдет 15–16 ноября на острове Бали. Приглашения получили все лидеры объединения, в том числе Путин. Индонезия также пригласила Зеленского, несмотря на то что Украина не входит в «Большую двадцатку».

Как сообщала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, президенты России и Украины предварительно подтвердили свое участие в саммите. Однако Москва пока не определилась с форматом. Очно или дистанционно — будет решено в зависимости от ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, говорили в российском МИДе. А в офисе Зеленского, в свою очередь, сообщали, что окончательного решения об участии президента Украины в саммите пока не принято.

Кроме того, Зеленский после присоединения Россией новых территорий подписал указ об отказе от переговоров с Москвой при Путине. В Кремле, комментируя это решение, предложили президенту Украины «никогда не говорить «никогда».