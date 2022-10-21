В Индонезии заявили, что встреча Путина и Зеленского может «разбить лед»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 60,44 (+0,33) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 61,5 (-0,09) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 10:34
Кадры с места большого пожара на складе в Подмосковье Общество, 10:33
FTX будет проверять токены на признаки ценных бумаг Крипто, 10:33
Я неудавшийся архитектор: как основатель Zara руководил компанией Pro, 10:30
Стивена Джеррарда уволили с поста главного тренера «Астон Виллы» Спорт, 10:30
Орбан сообщил, что ЕС освободил Венгрию от введения предельных цен на газ Политика, 10:20
Маск заявил, что следующий президент России не будет расположен к Западу Политика, 10:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как и почему элитная недвижимость пережила все экономические кризисы Недвижимость, 10:18
Вышел трейлер нового фильма с Томом Хэнксом по роману «Вторая жизнь Уве» Life, 10:17
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День победы Политика, 10:17
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 10:11
Свечников сделал первый хет-трик и возглавил список снайперов сезона НХЛ Спорт, 10:11
Маск спрогнозировал, как долго продлится глобальная рецессия Экономика, 10:09
В подмосковном Ногинске загорелся склад на площади 4,8 тыс. кв. м Общество, 10:04
Военная операция на Украине ,  
0 

В Индонезии заявили, что встреча Путина и Зеленского может «разбить лед»

Посол Индонезии Таварес: встреча Путина и Зеленского на саммите G20 может «разбить лед»
В Индонезии надеются, что Путин и Зеленский будут участвовать в саммите очно, а не по видеосвязи, сообщил посол. По его словам, если стороны выразят желание провести переговоры, страна готова организовать платформу для встречи
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Личные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 могли бы «разбить лед» в отношения двух стран, заявил в интервью ТАСС посол Индонезии в России Хосе Таварес.

По словам диппредставителя, в Индонезии надеются, что Путин и Зеленский примут участие в саммите очно, а не по видеосвязи.

«Личная встреча — всегда преимущество», — отметил Таварес. Он добавил, что Индонезия поможет обеспечить платформу для таких переговоров.

«И если есть политическая воля с обеих сторон для встречи, даже если нет ожидания каких-то субстантивных достижений, если речь только о том, чтобы встретиться и разбить лед прямо сейчас, встретиться в одной комнате, пожать руки, даже без улыбки, — это уже большое достижение», — отметил дипломат.

До саммита G20 осталось меньше месяца: он пройдет 15–16 ноября на острове Бали. Приглашения получили все лидеры объединения, в том числе Путин. Индонезия также пригласила Зеленского, несмотря на то что Украина не входит в «Большую двадцатку».

Как сообщала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, президенты России и Украины предварительно подтвердили свое участие в саммите. Однако Москва пока не определилась с форматом. Очно или дистанционно — будет решено в зависимости от ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, говорили в российском МИДе. А в офисе Зеленского, в свою очередь, сообщали, что окончательного решения об участии президента Украины в саммите пока не принято.

Читайте на РБК Pro
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая
Фото: Jason Merritt / Getty Images «Пилатес изменил мою жизнь»: глава клана Кардашьян-Дженнер — о спорте
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи
Фото: Vidar Nordli Mathisen / Unsplash Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь
Как Twitter удалось заставить Маска себя купить
Фото: Suhaib Salem / Reuters 10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ
Фото: Shutterstock NOPEC против OPEC: чем закончится противостояние США и экспортеров нефти
Вы уезжаете, но ваш бизнес остается в России: как найти поверенного

Кроме того, Зеленский после присоединения Россией новых территорий подписал указ об отказе от переговоров с Москвой при Путине. В Кремле, комментируя это решение, предложили президенту Украины «никогда не говорить «никогда».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Путин Владимир Зеленский саммит G20 переговоры Индонезия
Материалы по теме
Путин не увидел необходимости в переговорах с Байденом на G20
Политика
Кремль допустил достижение целей на Украине путем переговоров
Политика
Зеленский снова заявил о невозможности переговоров с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter