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Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Байдена

Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Байдена на саммите G20
Посол Индонезии Таварес напомнил о «встречах за коктейлем», которые были проведены по инициативе страны в 1988 году в Богоре и в 1989 году в Джакарте в ходе усилий по урегулированию конфликта в Камбодже
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Индонезия готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, заявил в интервью «РИА Новости» посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.

«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок», — отметил дипломат.

По его словам, индонезийская сторона не может обещать, что встреча Путина и Байдена «немедленно что-то решит, но простое общение [президентов] друг с другом может помочь продвижению обсуждений».

Президент Индонезии Джоко Видодо приезжал в Москву, чтобы пригласить Россию на саммит, напомнил посол. Решение об участии Путина остается за Москвой, заключил Таварес.

«Встречи за коктейлем» были проведены по инициативе Индонезии в 1988 году в Богоре и в 1989 году в Джакарте в ходе усилий по урегулированию конфликта в Камбодже.

Саммит стран «Большой двадцатки» запланирован на 15–16 ноября. В начале июля в российском МИДе сообщили, что Москва предварительно уведомила Джакарту о намерении Путина принять участие во встрече. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, решение о формате будет приниматься с учетом «всех факторов, в том числе фактора безопасности».

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Индонезийская сторона неоднократно заявляла, что Путин будет участвовать в саммите. В середине октября портал Okezone со ссылкой на министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие во встрече (Украина не входит в G20).

Байден говорил, что не видит смысла встречаться с российским коллегой. Помощник главы государства Юрий Ушаков в ответ подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, но не будет настаивать, если партнеры не хотят.

Позднее сам Путин завил, что не видит необходимости в переговорах с Байденом. Он также сообщил, что окончательное решение о его поездке на саммит не принято.

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Елена Чернышова
Владимир Путин Джо Байден саммит G20

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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