В Крыму продлили действие «желтого» режима террористической угрозы, в Запорожье назвали сроки прекращения хождения гривны. Главное о спецоперации — в материале РБК *

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Главное к 12:45 мск: Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие «желтого» уровня террористической опасности до 22 ноября. Он будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Его действие распространяется также на объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

Украинскую гривну во включенной в состав России Запорожской области прекратят принимать с 1 января 2023 года, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, «бивалютная зона» прекратит функционирование. В настоящее время в регионе гривна принимается к оплате наравне с рублем.

За 263 дня эскалации конфликта на Украине в ДНР погибли 503 мирных жителя, в том числе 23 ребенка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями. В ДНР при этом отмечают, что полные данные по погибшим гражданским лицам устанавливаются.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал угрозу Киева возобновить ядерную программу одной из причин начала российской военной операции на Украине. «<...> они [украинские власти] с дьявольским удовольствием применили бы его [ядерное оружие] против нас и своих собственных граждан», — считает зампред Совбеза.

Последние новости о военной операции

Хроника боевых действий

Поставки зарубежного оружия Украине

Какие санкции ввели против России

Экстренное обращение Владимира Путина

Что предшествовало военной операции

Последние новости о военной операции

Западные лидеры обмениваются мнениями о возможных условиях достижения мира между Россией и Украиной, но пока не видят особых перспектив прекращения боевых действий путем переговоров, пишет The Wall Street Journal. По данным The Washington Post, представители администрации США призывают Киев продемонстрировать открытость к диалогу с Москвой, так как отказ от него вызвал обеспокоенность в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки из-за влияния конфликта на экономику.

Российские информагентства сообщили об обстреле 6 ноября Каховской ГЭС в Херсонской области из РСЗО HIMARS со стороны Украины. По данным властей, ПВО отбила основные удары РСЗО HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, но это не привело к значительным разрушениям, «все контролируемо». 7 ноября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что плотина ГЭС находится в стабильном состоянии.

Иран поставлял дроны России, но до начала боевых действий на Украине, заявил глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. По его словам, поставка «ограниченного числа дронов» России прошла за несколько месяцев до начала военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создать флот морских дронов. По его словам, средства планируется собрать с помощью пожертвований.«Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает — все уже видели. И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем», — заявил Зеленский.

МАГАТЭ заявила, что ее специалисты провели проверку украинских объектов и не обнаружили признаков «незарегистрированной ядерной активности». Проверка проводилась после заявлений России о подготовке Киевом «грязной бомбы».

В Анкаре заявили о полной нормализации экспорта зерна с Украины. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, работа морского коридора по экспорту сельскохозяйственной продукции с Украины полностью нормализована после переговоров с Киевом и Москвой.

С июля по сентябрь число выездов россиян за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше, чем было во втором квартале (5 млн), следует из данных ФСБ. Почти 70% выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

Владимир Путин 19 октября объявил о решении ввести военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и в Севастополе вводится режим среднего уровня реагирования. Речь идет в том числе о введении особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, особого режима въезда на территорию и выезда с нее, ограничение движения транспортных средств, осуществление их досмотра. В других регионах, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, вводится уровень повышенной готовности, в рамках которого усиливаются охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи. В остальных субъектах России вводится уровень базовой готовности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил агентству «РИА Новости», что никаких нововведений для жителей региона в связи с введением военного положения не будет. «Луганщина восемь лет живет в условиях военного положения, и указ направлен на его оформление в рамках российского законодательства», — объяснил он.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал своевременным решение о введении военного положения в новых регионах России. По его словам, в действительности ДНР находится в военном положении последние восемь с половиной лет.

Власти Курской области усилят пропускной режим на приграничных с Украиной территориях, а также на въезде в город Курчатов, в котором находится Курская АЭС. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в регионе также усилят охрану объектов инфраструктуры и образования.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил 21 октября, что распорядился убрать с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель. «Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул… Кроме того, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны», — написал он в своем телеграм-канале.

Порядка 10 тыс. мобилизованных по всей стране вернули домой по разным причинам, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября . Мобилизация нужна, по словам Путина, для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

. Мобилизация нужна, по словам Путина, для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». Мобилизации подлежат только те граждане, кто состоит в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на службу перед отправкой в часть обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции». Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников, сказал президент.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации в России призовут 300 тыс. находящихся в запасе человек. При этом он заверил, что студентов не будут привлекать к мобилизации, а срочники продолжат службу на территории России.

21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу назвал объем потерь в спецоперации. По его словам, потери России составили 5937 человек. Украина с начала спецоперации потеряла более 100 тыс. человек — 61 207 погибшими и 49 368 ранеными — это половина ее первоначальной армии.

Хроника боевых действий

18 октября в Минобороны России сообщили, что подразделения российской армии овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области (к северо-востоку от Купянска).

7 октября штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что в районе Бахмута заняты населенные пункты Отрадовка, Веселая долина и Зайцево. О занятии Зайцево Минобороны России сообщало накануне.

22 сентября штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России заняла населенный пункт Жованка (к югу от Бахмута).

15 сентября в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль поселок Майорск, огневую поддержку в этом оказывали российские войска. Поселок Майорск находится на северной окраине города Горловка в Донецкой области. В этой местности находился один из контрольных пунктов въезда-выезда из ДНР на территорию Украины. Штаб теробороны республики также опубликовал карту, согласно которой дальнейшее продвижение войск планируется продолжить на север — в направлении Бахмута.

14 сентября штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая к югу от Бахмута.

10 сентября Минобороны России сообщило о проведении операции по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР.

7 сентября Минобороны России сообщило о занятии Кодемы (к юго-востоку от Бахмута/Артемовска). По заявлению оборонного ведомства, украинские войска наступлений за последние сутки не проводили.

6 сентября штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии еще двух населенных пунктов. Речь идет о Времевке и Новополе (к западу от Великой Новоселки).

В этот же день в Минобороны России сообщили о продолжающихся попытках украинской армии атаковать на отдельных участках николаево-криворожского направления.

2 сентября министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Украина продолжает попытки вести наступление на николаево-криворожском и других направлениях. По словам министра, «противник несет значительные потери».

1 сентября Минобороны сообщило о высадках украинского десанта в районе Запорожской АЭС. Один десант на семи лодках в составе двух групп по 60 человек высадился около 06:00 мск на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее станции. Они были блокированы российскими силами с помощью вертолетов армейской авиации. Три человека из группы к вечеру были захвачены в плен, часть военнослужащих продолжала сопротивление, часть погибла. Вторая группа вышла из Никополя на двух самоходных баржах и попыталась высадиться около 07:00 мск в нескольких километрах от АЭС, но была, по сообщению оборонного ведомства, в результате обстрела потоплена вместе с баржами. Эта группа, предположительно, была направлена к АЭС в качестве подкрепления первому десанту.

В тот же день Минобороны сообщило о двух новых попытках наступления украинских сил: на южном направлении, в районе Николаева и под Харьковом. По сообщению оборонного ведомства, успеха украинцам добиться не удалось.

31 августа Минобороны вновь сообщило о попытках атак украинских войск на николаево-криворожском направлении. ВСУ атаковали населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды, атаки были отбиты, ВСУ понесли значительные потери и отброшены.

29 и 30 августа Минобороны сообщало о наступлении ВСУ на юге страны: в Херсонской и Николаевской областях, а также со стороны Кривого Рога. Российские военные отбили атаки, сообщили о разгроме наступавших частей, многочисленных потерях среди украинских войск и значительном количестве уничтоженной техники. Заявления Минобороны об украинским наступлении появились после публикации CNN о подготовке украинской стороной необходимых условий «для серьезного контрнаступления». Изначально в офисе Зеленского опровергали появлявшиеся в СМИ сообщения о планах наступления на юге страны, однако затем пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк подтвердила их.

24 августа Минобороны отчиталось о том, сколько украинских вооружений уничтожили российские военные за полгода спецоперации. Среди них 268 самолетов, 148 вертолетов, 1803 беспилотника, 369 зенитных ракетных комплексов, 4382 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5034 единицы специальной военной автомобильной техники.

23 августа российские военные вышли к административной границе Николаевской области, сообщило Минобороны. По данным ведомства, им удалось установить контроль над территорией области площадью 12 кв. км. Министерство заявило о взятии под контроль 36 кв. км территории Херсонской области, в том числе поселка Комсомольское.

21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении поселка Пески под Донецком; российское Минобороны еще неделю назад заявляло о полном контроле над населенным пунктом.

18 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что группировка войск донбасских республик «при огневой поддержке ВС РФ» освободила 270 населенных пунктов на территории республики, включая Зайцево и Дачу (оба находятся к северу от Горловки).

17 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил о контроле над населенным пунктом Вершина (к юго-западу от Артемовска/Бахмута).

14 августа Минобороны России сообщило о занятии населенного пункта Уды в Харьковской области.

13 августа Минобороны России сообщило о занятии поселка Пески (к западу от Донецка).

3 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии населенных пунктов Травневое и Семигорье (к югу от Артемовска/Бахмута).

29 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о контроле над селами Клиновое и Покровское (к востоку от Бахмута).

26 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил о занятии Углегорской ТЭС, которая находится напротив Светлодарска (к востоку от Бахмута/Артемовска).

В этот же день Киселев сообщил о занятии Новолуганского (к востоку от Бахмута/Артемовска).

20 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Берестовое (к северу от Соледара).

19 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии села Старомайорское (к югу от Великой Новоселки).

14 июля Народная милиция ЛНР сообщила о занятии населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка (к востоку от Соледара).

14 июля штаб территориальной обороны сообщил о занятии Народной милицией ДНР при поддержке российской армии следующих населенных пунктов: Новодонецкое, Нескучное, Октябрь (к югу от Великой Новоселки), Мироновку, Красный Пахарь, Роты, Видродження, Медную Руду (к востоку от Артемовска/Бахмута) и Каменку (к северу от Авдеевки).

13 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил агентству ТАСС, что силы Народной милиции зашли в городскую черту Соледара (к югу от Лисичанска). Ранее ТАСС со ссылкой на Киселева сообщал о начале боев за Северск.

12 июля Минобороны России обвинило украинских военных в минировании мостов через реку Северский Донец в селе Николаевка (ДНР). «Они намерены их взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Тогда же, 12 июля, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подразделения Народной милиции продолжат наступление, поскольку украинские войска продолжают обстреливать территорию республики. «Подразделения Народной милиции ЛНР вынуждены будут продолжить наше движение вперед, чтобы отодвинуть противника на безопасное расстояние, чтобы имеющаяся у них техника и вооружение, боеприпасы не доставали до нашей территории», — цитирует его Луганский информационный центр.

11 июля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о взятии силами республик Донбасса населенных пунктов Владимировка и Триполье в ДНР (к востоку от Соледара).

10 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что войска продолжают наступление на город Северск в ДНР. Он также рассказал о взятии населенного пункта Григоровка.

6 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о занятии населенного пункта Спорное (к востоку от Северска).

3 июля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики установили полный контроль над городом Лисичанск.

Фото: Александр Ратушняк / EPA / ТАСС

2 июля Минобороны сообщило, что в результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка. Помимо этого были заняты населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

1 июля Минобороны сообщило о продвижении Вооруженных сил России и формирований ЛНР и ДНР под Лисичанском и их выходе непосредственно к городу. Были взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, а также поселок Тополевка.

В этот же день представитель Народной милиции ЛНР сообщил о занятии сел Приволье и Шипиловка (к западу от Лисичанска).

Днем 30 июня в штабе территориальной обороны ДНР заявили о занятии села Сидорово (расположено к югу от Святогорска).

Утром 30 июня Минобороны сообщило о выводе «в качестве шага доброй воли» гарнизона с острова Змеиный в Черном море.

27 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что республиканские силы и российские военные завершили зачистку Волчеяровки (поселок к юго-западу от Лисичанска).

26 июня Минобороны России сообщило о занятии Северодонецка и расположенных рядом населенных пунктов (в том числе Вороново и Боровское).

24 июня Минобороны России сообщило, что в результате успешных наступательных действий группировки российских войск на луганском направлении за пять дней были освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.

24 июня представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил «Интерфаксу» о полном контроле над населенными пунктами Золотое и Горское (к востоку от Лисичанска).

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

23 июня Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что силы ЛНР и российские подразделения вошли в населенный пункт Катериновка (к юго-западу от Золотого).

В этот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о зачистке поселка Лоскутовка (к югу от Лисичанска).

22 июня Народная милиция ЛНР сообщила о занятии поселка Метелкино (рядом с Северодонецком).

20 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о занятии поселка Тошковка (к юго-востоку от Лисичанска).

10 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Народная милиция при огневой поддержке российской армии установила полный контроль над четырьмя селами: Триполье, Владимировка, Ставки и Липовое.

7 июня Сергей Шойгу сообщил о занятии Святогорска, Ямполя, Дробышево, Яровой, Кировска, а также жилых кварталов Северодонецка.

6 июня штаб территориальной обороны ДНР сообщил об установлении контроля над населенными пунктами Покровское и Зеленый Гай (в районе Угледара).

3 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Яровая и Щурово.

30 мая власти ДНР сообщили о продвижении Народной милиции к Славянску и занятии населенных пунктов Диброва и Старый Караван (к западу от Лимана).

28 мая российское Минобороны сообщило, что город Красный Лиман (Лиман) в Донецкой области взят под контроль российскими военными.

24 мая флаг России был поднят над зданием мэрии города Светлодарск (к северо-востоку от Горловки).

Фото: zakharevich_igor / Telegram

21 мая сдались в плен украинские подразделения, оборонявшие металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Мариуполь был блокирован российскими войсками и Народной милицией ДНР еще 28 февраля. Спустя месяц украинские подразделения, в том числе полк «Азов» (его символика в России признана экстремистской и запрещена), были блокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». От штурма завода с многочисленными подземными сооружениями было решено отказаться. Попытки украинских военных эвакуировать блокированные подразделения завершились неудачей, после чего начались переговоры о сдаче.

17 мая представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что подразделениям республики удалось занять село Орехово (к востоку от города Золотое).

16 мая части ЛНР заняли село Новозвановка (к северу от города Попасная).

12 мая в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что Народная милиция оттеснила украинских военнослужащих от Попасной.

Как пострадала Попасная в ЛНР от боевых действий. Видео

11 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе совместного наступления Народной милиции ЛНР и подразделения «Ахмат» заняты населенные пункты Южный и Воеводовка, пороховой завод «Заря», а также несколько дачных поселков к северу и северо-западу от Северодонецка.

5 мая Народная милиция ДНР заняла село Троицкое, из которого велись обстрелы Горловки.

25 апреля Народная милиция ЛНР сообщила о занятии села Новотошковское (к северо-востоку от Попасной).

16 апреля Министерство обороны сообщило о взятии под контроль в Мариуполе Металлургического завода имени Ильича.

11 апреля Минобороны России сообщило о занятии в Харьковской области села Каменка. В военном ведомстве отметили, что это был «один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе».

1 апреля на Украине появились первые публикации об обнаружении тел мирных жителей в городе Буча Киевской области, который ранее покинули российские войска. Затем в Киеве заявили о гибели сотен жителей Бучи и обвинили в случившемся российских военнослужащих. В Москве произошедшее назвали постановкой, указав на целый ряд несоответствий. После событий в Буче переговорный процесс между Россией и Украиной фактически был заморожен.

31 марта Минобороны сообщило о полном занятии населенного пункта Золотая Нива. Российские подразделения форсировали реку Кашлагач.

В этот же день подразделения ЛНР завершили зачистку Житловки.

29 марта российская армия начала покидать Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В Кремле это назвали жестом доброй воли в интересах переговорного процесса.

В течение марта проходили переговоры между делегациями России и Украины. Изначально встречи проводились в Белоруссии, а последняя встреча состоялась в Стамбуле 29 марта. По ее результатам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о согласовании целого ряда позиций, а замминистра обороны Александр Фомин пообещал «кардинальное сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях».

28 марта Народная милиция ЛНР овладела населенными пунктами Ивановка, Новосадовое, выйдя на рубеж Новолюблино — Терны.

25 марта Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области.

22 марта Минобороны заявило о потере Киевом контроля над десятью населенными пунктами. Российские военные заняли поселок Урожайное в Донецкой области, силы Донецкой народной республики взяли четыре населенных пункта: Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка. Еще пять украинских населенных пунктов перешли под контроль Народной милиции ЛНР: Калиново, Новоалександровка, Степное и Богуславское.

13 марта Вооруженные силы России установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка, Владимировка.

11 марта Народная милиция ДНР овладела Волновахой.

9 марта в Минобороны России сообщили, что подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное. Народная милиция ЛНР заняла Грачево, Народная милиция ДНР — Сигнальное, Тарамчук, Еленовку и Трудовое.

4 марта Минобороны России сообщило, что Народная милиция ЛНР заняла несколько населенных пунктов: Шандриголово, Александровку, Дерилово, Среднее, Лозовое. Народная милиция ДНР заняла четыре населенных пункта: Розовку, Труженку, Знаменовку и Пузатое. Российские войска заняли несколько населенных пунктов в Запорожской области, в том числе город Пологи.

3 марта Министерство обороны России сообщило о занятии города Балаклея (Харьковская область). Помимо этого российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в Запорожской области, среди которых Синяя Гора, Сладкая Балка, Ильченково. Силы ДНР, окружившие Мариуполь, заняли село Водяное, а также Сартану и Виноградное.

Фото: РИА Новости

2 марта Минобороны России сообщило об установлении контроля над Херсоном, а также Васильевкой и Токмаком (Запорожская область). В Луганской области Народная милиция ЛНР установила контроль над городами Старобельск и Сватово, а также райцентром Новоайдар.

27 февраля Минобороны России сообщило о блокировании Херсона и Бердянска, а также о занятии Геническа (Херсонская область). Народная милиция ЛНР заняла населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново (к востоку от Северодонецка), Станицу Луганскую.

26 февраля Минобороны России отчиталось, что российские войска за ночь взяли под полный контроль Мелитополь.

25 февраля в Минобороны заявили о занятии острова Змеиный в Одесской области Украины. Гарнизон Змеиного сложил оружие.

24 февраля Погранслужба Украины сообщила об атаках и обстрелах по всей границе от Житомирской области (граничащей только с Белоруссией) до Луганской, а также из Крыма. Ракетным обстрелам подверглись военные объекты по всей территории Украины. Позже стало известно, что российская армия пересекла границу в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Одновременно Народная милиция ЛНР начала атаки на города Счастье и Станица Луганская к северу от Луганска, а Народная милиция ДНР начала наступление на Мариуполь и Волноваху.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Поставки зарубежного оружия Украине

Страны НАТО и их союзники с начала спецоперации наращивали поставки оружия Киеву. Если изначально речь шла о касках, бронежилетах, беспилотных летательных аппаратах (турецких Bayraktar), то затем на Украину стали отправлять старое советское вооружение, которое до сих пор хранилось на складах в Польше, Словакии, Чехии.

С течением времени на Украину стали поставлять и вооружение, которое производилось в странах НАТО и Австралии. Речь шла о бронемашинах (британских Saxon, австралийских Bushmaster), противотанковых комплексах (Javelin, NLAW), артиллерийских установках (французских Caesar, американских HIMARS).

Подробно о военных поставках Украине можно прочитать здесь.

Какие санкции ввели против России

Пакеты санкций против России начали вводить еще до начала спецоперации на Украине, после признания ДНР и ЛНР. Об ограничениях объявили США, Канада, ЕС, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Швейцария, Исландия и ряд других стран.

Всего было шесть волн санкций. США, Великобритания, ЕС заявляли, что координируют усилия по ослаблению российской экономики, однако не всегда ограничения вводились синхронно. Были и определенные отличия, которые на Западе объясняли нежеланием навредить собственным экономикам. Различия были и в персональных санкциях. Например, США ввели ограничения в отношении 663 человек, а Великобритания — в отношении более 1 тыс. бизнесменов, политиков, военных, сотрудников СМИ, людей, которых в Лондоне посчитали близкими к Путину.

Первая волна касалась банков, финансирующих военную промышленность, депутатов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР. Под санкции также попал ВЭБ, который является кредитором множества компаний, оператором нацпроектов, куратором других институтов развития и управляющий пенсионными накоплениями почти 40 млн россиян.

Вторая волна санкций началась уже после начала спецоперации. Великобритания ввела ограничения в отношении 100 физических лиц и компаний, в том числе ВТБ, «Ростеха» и «Аэрофлота». Были ограничены суммы вкладов и депозитов для граждан России в банках Великобритании до £50 тыс. США ограничили все операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней целого ряда компаний (в том числе «Газпрома», РЖД, Альфа-банка). Персональные санкции коснулись Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу.

ЕС ввел ограничения в том числе против РЖД, Уралвагонзавода, КАМАЗа, Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка. Банкам запретили продавать клиентам из России ценные бумаги, номинированные в евро, а также проводить листинг акций любых российских госкомпаний (с долей государства свыше 50%) на европейских биржах. Помимо этого было запрещено страхование российских самолетов, введен запрет на продажу и лизинг лайнеров, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

К 10 марта воздушное пространство для российских самолетов закрыли ЕС, Великобритания, Босния, Норвегия, США, Швейцария, Черногория, Великобритания. Чуть позже это сделала и Канада. От рейсов в Россию отказался целый ряд авиакомпаний.

Третья санкционная волна началась 26 февраля. Были заморожены резервы Банка России в странах G7, пять банков были отключены от системы SWIFT. Великобритания закрыла порты для российских судов, а также экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. На территории ЕС и Великобритании были заморожены активы целого ряда бизнесменов, в том числе Игоря Сечина, Михаила Фридмана, Петра Авена.

2 марта ЕС запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.

8 марта США объявили о запрете поставок нефти, газа и угля из России.

C 10 марта работу в России прекратили Visa и Mastercard. Владельцы российских карт этих платежных систем потеряли возможность расплачиваться ими за пределами страны или оплачивать покупки в зарубежных магазинах.

10 марта Великобритания ввела санкции в том числе против Романа Абрамовича, Андрея Костина, Олега Дерипаски. Их активы были заморожены, британским гражданам запретили с ними сотрудничать.

11 марта США запретили поставку в Россию долларовых банкнот, ввоз из России алкоголя, морепродуктов.

12 марта Бермудские Острова аннулировали летные сертификаты 740 зарегистрированных там самолетов российских авиакомпаний.

Четвертая волна санкций началась 15 марта. Был запрещен ввоз в ЕС российской сталелитейной продукции, запрещен экспорт предметов роскоши в Россию.

4 апреля США запретили России использовать замороженные в США резервы для выплат по госдолгу.

5 апреля был объявлен очередной пакет санкций Евросоюза. Так, ЕС запретил импорт российского угля, транзакции с крупнейшими банками. Российским кораблям запретили входить в порты ЕС (исключение сделали для перевозчиков продуктов, гуманитарных и энергетических грузов).

6 апреля США запретили гражданам вести бизнес с Альфа-банком и Сбербанком, а также новые инвестиции в Россию.

9 апреля ЕС ограничил импорт удобрений из России.

11 апреля Комитет по безопасности полетов Евросоюза внес 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещены или для которых ограничены полеты в пределах ЕС, поскольку эти перевозчики не соответствуют международным стандартам безопасности.

12 апреля Великобритания запретила импорт российского чугуна и стали.

3 июня ЕС объявил о шестом пакете санкций. Под ограничения попали в том числе КАМАЗ, «Татнефть», Национальный расчетный депозитарий. От SWIFT были отключены Сбербанк, Россельхозбанк, МКБ. Помимо этого ЕС пообещал в течение шести месяцев отказаться от импорта российской нефти, в течение восьми месяцев — от импорта нефтепродуктов.

Шестой пакет санкций Евросоюз обсуждал больше месяца. Несколько стран указывали, что не готовы пойти на жесткий отказ от российских энергоносителей, поскольку это нанесло бы удар по их экономикам.

16 июня Великобритания ввела санкции в том числе против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

28 июня США ввели запрет на импорт российского золота.

8 июля Канада ввела санкции в отношении патриарха Кирилла. Помимо этого под ограничения попали Роскомнадзор, новостное агентство Regnum, ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева.

Экстренное обращение Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин утром 24 февраля выступил с экстренным обращением и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. «Ее [операции] цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул он.

По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Украины. Он подчеркнул, что военная операция в Донбассе будет проводиться в соответствии с Уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с ДНР и ЛНР.

Что предшествовало военной операции