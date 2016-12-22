Васильев рассказал о долге за лечение дагестанцев из-за воровства в ФОМСе

Дагестан задолжал более 600 млн руб. другим регионам за высокотехнологичные медицинские услуги и пока не может погасить долг. Об этом РБК рассказал глава республики Владимир Васильев

Владимир Васильев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

У Москвы, Ростовской области и Ставропольского края есть претензии к Дагестану из-за невыплаченного долга в 600 млн руб. Эту сумму республика должна за высокотехнологичное лечение дагестанцев, рассказал в интервью телеканалу РБК глава региона Владимир Васильев.

«Денег рассчитаться за эту услугу мы не имеем, потому что, к сожалению, в фонде сформировалось за эти годы преступное сообщество — так квалифицировано действие сейчас следствием. Оно нанесло огромный ущерб, и мы сейчас там принимаем меры», — пояснил глава республики свои заявления о «полностью разворованном ФОМСе».

Васильев сообщил, что этот долг был сформирован за длительное время: по его словам, у республики еще с 2015 года есть задолженности по оплате обязательного медицинского страхования. В невыплате долгов он обвинил «людей, которые не выполняли обязательств» и «решали свои личные задачи, выстраивая такие коррупционные преступные схемы». «Пользуясь случаем, я бы посоветовал им не искать, где и как можно решить вопрос, а возмещать ущерб, что и может стать смягчающим обстоятельством», — добавил глава Дагестана.​



Он подтвердил информацию о 200 людях, привлеченных к разной степени ответственности — «и в уголовном порядке, и по конфликту интересов, в дисциплинарном порядке» в рамках антикоррупционной зачистки в республике.

Васильев ответил и на критику его действий бывшим главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. Тот ранее в комментарии РБК предупредил о «негативных последствиях от этой кампанейщины» (так он назвал антикоррупционную зачистку в республике). Также Абдулатипов заявил, что не было необходимости задерживать главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова «большой группой с масками» (он был задержан 2 февраля по подозрению в превышении полномочий). «Это архитектор города, у него, кроме карандаша и планшета, ничего нету», — посчитал он.

Его преемник сказал, что не считает свои действия кампанейщиной, однако не будет критиковать Абдулатипова, потому что «не любит разговаривать за спиной». «И я даже не считаю, что архитектор города ничего, кроме карандашей, не имел, не считаю, я другого мнения», — отметил Васильев.

Владимир Васильев возглавил Дагестан после отставки Рамазана Абдулатипова в октябре прошлого года. Тогда источники РБК отмечали, что отставка для Абдулатипова стала неожиданной — он рассчитывал работать до конца срока. Васильев — в прошлом генерал-полковник милиции и первый замминистра внутренних дел России. Первого в новейшей истории Дагестана «варяга» Путин наз​вал «политиком федерального уровня» и «политическим тяжеловесом». «Задача улучшить ситуацию была поставлена, а чтобы развиваться, надо бороться с коррупцией и сокращать теневой оборот», — говорил Васильев в интервью РБК. 9 сентября Народное собрание республики избрало его главой Дагестана.

Самая масштабная антикоррупционая программа в истории республики началась в Дагестане с января. В феврале Владимир Васильев отправил в отставку правительство. Бывшему премьеру и его заместителям предъявили обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Для участия в антикоррупционной операции из Москвы в республику приехали сотрудники центрального аппарата МВД и ФСБ. В начале июля обыски прошли в доме и кабинете вице-премьера в правительстве Дагестана Рамазана Алиева. Его освободили от занимаемой должности и возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. В начале сентября правоохранительные органы задержали руководителя дагестанского филиала управления федеральных автодорог «Каспий» Магомедрасула Омарова. В офисе «Каспия» прошли обыски, касающиеся расследования хищения бюджетных средств.

18 августа был задержан глава Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана, бывший спикер Народного собрания республики Магомед Сулейманов. Его обвинили в мошенничестве на 210 млн руб. и в создании организованной преступной группы. Как полагает следствие, с 2010 по 2018 год он с помощью поддельных документов для медицинских учреждений перечислял деньги за оказанные медуслуги, которых не было. В документах числились более 600 человек, которые или умерли, или уехали из России в страны Ближнего Востока.

​В ОПГ входили подчиненные Сулейманова из фонда, сотрудники страховых компаний и лечебных учреждений Дагестана.

26 сентября сотрудники ФСБ задержали депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова — брата Рамазана Абдулатипова. Раджаб Абдулатипов с 2006 по 2016 год руководил управлением ФМС по Дагестану. Его обвиняют в участии в преступном сообществе.

Ранее Васильев рассказывал, что сотрудники фонда оформляли на уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию медицинские страховки и списывали деньги по линии ФОМСа. Кроме того, были случаи со лжеинвалидами, когда здоровым людям выдавали фальшивые свидетельства, по которым полагались льготы, бесплатные лекарства и выплаты из бюджета.

«Ситуация изменилась, все уже понимают, что так нельзя, за это наказывают, наказывают, невзирая ни на каких протеже, ни на какие заходы», — резюмировал Васильев.