В Дагестане задержали главу регионального филиала Росавтодора

Правоохранительные органы задержали руководителя дагестанского филиала управления федеральных автодорог «Каспий» Магомедрасула Омарова. Об этом сообщают источники ТАСС, «РИА Новости» и издания «Черновик».

По словам источников, обвинение Омарову пока не предъявлено, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В офисе «Каспия» проходят обыски в рамках расследования хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в республике.

В Дагестане с февраля в рамках антикоррупционной кампании задержали ряд высокопоставленных чиновников, в их числе и.о. председателя правительства республики Абдусамад Гамидов и два его заместителя Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов.

В марте президент России Владимир Путин сообщал, что борьба с коррупцией «в интересах народа Дагестана» будет продолжена. В июле стало известно, что в офисе и дома у вице-премьера республики Рамазана Алиева прошли обыски, тогда же был опубликован указ о его освобождении от должности. По данным источника издания «Черновик», возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Эти данные РБК подтверждал источник в центральном аппарате МВД.