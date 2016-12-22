Подозреваемого в мошенничестве главу дагестанского ФОМС арестовали

В Махачкале Советский районный суд арестовал на два месяца главу территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил РБК старший помощник руководителя управления СК по Дагестану Егор Балашов.

«Сулейманов арестован на два месяца с момента задержания 18 августа. У него есть 10 суток, чтобы обжаловать арест», — уточнил он.

О задержании Сулейманова стало известно в субботу, 18 августа. Его заподозрили в мошенничество на 210 млн руб. и в создании преступной группы. Как полагает следствие, глава дагестанского Фонда ОМС с 2010 по 2018 год с помощью поддельных документов для медицинских учреждений перечислял деньги за оказанные медуслуги, которых не было. В документах числились более 600 человек, которые или умерли, или уехали из России в страны Ближнего Востока.

​В управлении СК по Дагестану отметили, что в преступное сообщество, которое создал Сулейманов, входили его подчиненные из фонда, сотрудники страховых компаний и лечебных учреждений Дагестана.