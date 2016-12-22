Новоизбранный глава Дагестана обещал продолжить борьбу с коррупцией

Вступивший в должность главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что в республике продолжат бороться с коррупцией, сообщает «Интерфакс».

«Нужно продолжать курс, который поддержали люди, — это очищение власти от коррупции и должностных преступлений, обеспечение сохранности бюджетных средств в интересах людей, эффективное их использование», — сказал он.

Он отметил, что в ближайшее время будет сформировано новое правительство, взамен ушедшего в отставку.

9 сентября по всей России проходит единый день голосования. Выборы разных уровней проходят в 80 регионах страны. В этот день депутаты народного собрания Дагестана избрали большинством голосов новым главой региона Владимира Васильева. Выборы проводились тайным голосованием. В качестве других претендентов на пост главы республики выступали заместители председателя н​ародного собрания Дагестана Камиль Дадиев от «Справедливой России» и Махмуд Махмудов от КПРФ.

Васильев являлся исполняющим обязанности главы Дагестана с начала октября 2017 года. Он заменил Рамазана Абдулатипова, который ушел в отставку после антикоррупционной кампании в республике.

Антикоррупционная программа проходит в Дагестане с января. Для участия в зачистках из Москвы в республику прибыли сотрудники центрального аппарата МВД и ФСБ. 4 июля обыски прошли в доме и кабинете вице-премьера в правительстве Дагестана Рамазана Алиева. В этот же день его освободили от занимаемой должности и возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. В начале сентября правоохранительные органы задержали руководителя дагестанского филиала управления федеральных автодорог «Каспий» Магомедрасула Омарова. В офисе «Каспия» прошли обыски, касающиеся расследования хищения бюджетных средств.