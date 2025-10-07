 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Лавров похвалил талибов за борьбу с терроризмом в Афганистане

Участники&nbsp;встречи&nbsp;Московского формата по Афганистану
Участники встречи Московского формата по Афганистану (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Лавров похвалил талибов за борьбу с терроризмом в Афганистане
Video

Властям Афганистана, несмотря на внешнее давление и экономические трудности, удается эффективно бороться с терроризмом, заявил глава МИД России Сергей Лавров на 7-й встрече Московского формата по Афганистану, передает корреспондент РБК.

«Отдаем должное Кабулу в том, что в условиях серьезного внешнего давления и при относительно скромном государственном бюджете ему удается достаточно эффективно бороться с террористическими группировками — прежде всего афганским подразделением группировки «Исламское государство» (запрещено в России. — РБК). Ликвидированы сотни боевиков, сеявших смерть и разрушение на афганской земле. Обеспечен существенный прогресс и на антинаркотическом треке», — сказал он.

По данным ООН, с 2022 года посевные площади и производство опийного мака в Афганистане сократились на 90%.

После вывода американских войск из Афганистана в 2021 году к власти в стране пришло движение «Талибан». До 17 апреля группировка находилась в российском списке террористических организаций.

Талибы предложили России, США и Китаю посоревноваться за Афганистан
Политика

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Лавров Афганистан талибы
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Лента новостей
