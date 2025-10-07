Лавров похвалил талибов за борьбу с терроризмом в Афганистане
Властям Афганистана, несмотря на внешнее давление и экономические трудности, удается эффективно бороться с терроризмом, заявил глава МИД России Сергей Лавров на 7-й встрече Московского формата по Афганистану, передает корреспондент РБК.
«Отдаем должное Кабулу в том, что в условиях серьезного внешнего давления и при относительно скромном государственном бюджете ему удается достаточно эффективно бороться с террористическими группировками — прежде всего афганским подразделением группировки «Исламское государство» (запрещено в России. — РБК). Ликвидированы сотни боевиков, сеявших смерть и разрушение на афганской земле. Обеспечен существенный прогресс и на антинаркотическом треке», — сказал он.
По данным ООН, с 2022 года посевные площади и производство опийного мака в Афганистане сократились на 90%.
После вывода американских войск из Афганистана в 2021 году к власти в стране пришло движение «Талибан». До 17 апреля группировка находилась в российском списке террористических организаций.
Материал дополняется.
