В Афганистане цены на опиум выросли в десять раз с 2022 года

Кампания по уничтожению маковых полей в Афганистане, 2023 год (Фото: Zerah Oriane / ABACA / ТАСС)

Цены на опиум в Афганистане выросли в десять раз после введения запрета движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) на производство наркотиков в 2022 году, сообщили в Управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Там пояснили, что в прошлом году один килограмм опиума в Афганистане стоил $750 — по сравнению с $75 три года назад.

«Резкий рост цен на опиум и его значительные запасы означают, что незаконный оборот наркотиков в Афганистане остается очень прибыльной формой незаконной торговли», — сказала исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

В УНП ООН в то же время отметили, что снижение производства этих наркотиков в Афганистане привело к сокращению незаконного оборота опиатов в мире в целом. Однако там предупредили, что дефицит опиума может мотивировать покупателей и продавцов переходить на альтернативные виды наркотиков, например фентанил.

По данным УПН ООН, тремя основными источниками происхождения нелегального опиума в мире являются Афганистан, Колумбия и Мьянма.

Там добавили, что запасы Афганистана до сокращения производства опиума оценивались в сумму от $4,6 млрд до $5,9 млрд, что составляло от 23 до 29% ВВП страны в 2023 году. По оценкам ООН, запасы опиатов в Афганистане на конец 2022 года составили 13,2 тыс. т, чего достаточно для потенциального удовлетворения общего спроса на афганские опиаты в мире до 2027 года.