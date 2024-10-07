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Политика ,  
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Правящая партия Грузии вновь инициировала процедуру импичмента президента

Как и в 2023 году, поводом стали зарубежные визиты Зурабишвили. «Грузинская мечта» признала, что если процедура состоится, она будет носить символический характер, так как срок полномочий президента истекает осенью
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Imago-Images / Global Look Press)

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» решила возобновить процедуру импичмента в отношении президента республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил председатель парламента, член политсовета партии Шалва Папуашвили, передает Rustavi2.

Папуашвили признал, что процедура, если ее одобрят, будет носить символический характер: срок полномочий Зурабишвили истекает этой осенью, и в случае объявления импичмента сократится максимум на один месяц. За отстранение президента голосовать будет парламент, состав которого обновится после выборов 26 октября.

Тем не менее, считает член политсовета «Грузинской мечты», процедура важна с юридической и политической точки зрения. Он обвинил Зурабишвили в «преднамеренном, грубом и систематическом нарушении» Конституции. «Саломе Зурабишвили должна стать не бывшим президентом, а свергнутым президентом», — считает он.

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Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

«Грузинская мечта» намерена обратиться в Конституционный суд из-за зарубежных поездок Зурабишвили без утверждения правительства. На прошлой неделе она побывала с визитом во Франции, Германии, Польше и Бельгии. Это же стало поводом для запуска процедуры импичмента осенью 2023 года. Если суд подтвердит, что президент нарушила Основной закон, вопрос вынесут на рассмотрение парламента. Чтобы завершить процедуру импичмента, решение должны поддержать минимум 100 из 150 депутатов.

В прошлом году КС Грузии постановил, что Зурабишвили нарушила закон, но импичмент не состоялся, так как за это проголосовали только 86 депутатов парламента.

Дата выборов президента пока не назначена. В сентябре Зурабишвили говорила газете Le Figaro, что готова пойти на второй срок, «чтобы вернуть Грузию на европейский путь». Она выступает против закона об иноагентах, из-за которого Евросоюз приостановил прием страны в свой состав.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Грузия Грузинская мечта Саломе Зурабишвили импичмент
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