branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (0) Инвестиции, 15:20 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,34 (0) Инвестиции, 15:20
Резников назвал цену одного дня боевых действий для Украины Политика, 15:29
В Бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине Политика, 15:26
В Сочи закончились переговоры Путина и Эрдогана в составе делегаций Политика, 15:25
В Объединенных Арабских Эмиратах создали регулятора лотерей и игровых зон Политика, 15:22
Технологические решения для бизнеса: где и как их находить — четыре пути Pro, 15:21
Le Parisien узнала об ограблении квартиры звезды UFC во время его боя Спорт, 15:19
Мэр Донецка сообщил об обстреле двух районов города Политика, 15:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«ВТБ Мои Инвестиции» добавили Мосбиржу и «Группу Позитив» в топ-10 акций Инвестиции, 15:09
Аналитики зафиксировали рекордный рост доли деревянных домов в России Недвижимость, 15:04
Часть истребителя F-4 отвалилась и упала на автостоянку в Анкаре Политика, 15:03
LSE запустит блокчейн-платформу для торговли традиционными активами Крипто, 15:02
В «Аяксе» объяснили отказ от трансфера Сперцяна отношением к России Спорт, 14:56
Ракова рассказала о популярности открытых экскурсий по ГКБ имени Филатова Город, 14:55
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 14:55
Политика ,  
0 

В Грузии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили

Правящая партия собрала необходимое число подписей, чтобы направить заявление в Конституционный суд, который установит, нарушила ли президент Основной закон, выехав в ЕС без разрешения кабмина
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

В Грузии началась процедура импичмента президента Саломе Зурабишвили, которую инициировала правящая партия «Грузинская мечта», сообщает телеканал Imedi. Партия смогла собрать необходимые 50 подписей депутатов для подачи заявления в Конституционный суд.

Как считают в «Грузинской мечте», Зурабишвили нарушила Конституцию страны, поехав в европейское турне без согласия правительства. 1 сентября она посетила Берлин, где встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, и направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 4 сентября, что президент «демонстративно нарушила» Основной закон страны, передает Rustavi2.

По его словам, отказ в указанных визитах Зурабишвили получила около месяца назад, после того как заявила о невыполнении грузинским правительством требований Европейского союза, необходимых стране для получения статуса кандидата на участие в ЕС. В связи с этим у кабмина «не было мотивации» наделять главу государства правом выезда за рубеж, сказал премьер.

«Ни президент Грузии, ни наши критики из оппозиции за последние десять лет ничего не сделали на пути европейской интеграции. Все исключительно заслуга «Грузинской мечты», свободной торговли, безвизового режима и европейской перспективы», — также заявил Гарибашвили. Он добавил, что верит в предоставление ЕС достаточного числа аргументов, чтобы Грузии дали статус кандидата.

Следующим этапом процедуры импичмента является вынесение решения Конституционного суда о том, допустила президент нарушение или нет. Если суд подтвердит этот факт, то вопрос вынесут на рассмотрение парламента. Чтобы завершить процедуру импичмента, решение должны поддержать минимум 100 из 150 депутатов.

Читайте на РБК Pro
Девять способов снять боль после тренировки
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось

У «Грузинской мечты» 82 парламентских мандата, то есть ей придется искать поддержки в рядах оппозиции. Председатель партии Ираклий Кобахидзе указывал, что довести процедуру до конца вряд ли удастся «в нынешней политической ситуации».

Зурабишвили не комментировала эти события. Как сообщает Mtavari, десять неправительственных организаций Грузии обратились к правящей партии с просьбой прекратить процедуру, поскольку она является «атакой на стремление страны вступить в Евросоюз».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Саломе Зурабишвили Грузия импичмент
Материалы по теме
Правящая партия Грузии заявила о начале импичмента президента
Политика
Зурабишвили призвала принять Грузию в ЕС, чтобы «спасти ее от России»
Политика
Президент Грузии назвала прибытие лайнера из Сочи провокацией
Политика