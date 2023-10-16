Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента

Импичмент Зурабишвили запустила правящая партия в начале осени, так как она уехала за рубеж без согласия правительства. После решения суда вопрос будет рассмотрен парламентом, но там импичмент может не получить нужной поддержки

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Конституционный суд Грузии признал, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушила Основной закон страны, передает Mtavari. Это решение позволит продолжить процедуру импичмента главы государства — вопрос будет рассматривать парламент страны.

Решение приняла коллегия из девяти судей. Зурабишвили на заседаниях не было, ее представляли адвокаты. От выступившей в начале сентября с инициативой импичмента правящей партии «Грузинская мечта» в суде были несколько депутатов, в том числе и глава партии Ираклий Кобахидзе.

В партии сочли, что Зурабишвили нарушила ст. 52 и 54 Конституции страны, поехав в европейское турне без согласия правительства. 1 сентября она посетила Берлин, где встретилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, и направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Защита главы государства заявила, что в своих действиях Зурабишвили руководствовалась другими статьями грузинской Конституции — 49-й и 78-й, согласно которым президент представляет республику во внешней политике, а органы власти в пределах своих полномочий должны сделать все возможное для интеграции Грузии в ЕС и НАТО.

Согласно процедуре импичмента, на первом этапе были собраны подписи депутатов и подано представление в Конституционный суд. Он начал рассмотрение вопроса 3 октября.

Теперь, когда суд вынес решение о нарушении Зурабишвили Основного закона, процедура импичмента продолжится в парламенте. За него должны проголосовать от 100 до 150 депутатов, у «Грузинской мечты» только 82 мандата. Как отмечает Mtavari, часть депутатов уже заявили, что не поддерживают решение об импичменте, некоторые намерены пропустить заседание по этому вопросу.

Если «Грузинской мечте» все же удастся собрать нужное число голосов, то президент будет считаться отрешенной от должности. Если нет — повторный импичмент инициировать будет нельзя.