Президент Грузии оспорит закон об иноагентах в Конституционном суде

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд страны, чтобы оспорить закон «О прозрачности иностранного влияния», который грузинская оппозиция называет «российским» из-за схожести с законом об иноагентах в России. Об этом сообщает телеканал «Пирвели» со ссылкой на парламентариев.

Член партии «Лело», входящей в парламент, Григол Гегелия назвал решение главы государства правильным. По его мнению, в условиях свободного суда решение должно быть однозначным в пользу того, что «российский закон» противоречит Конституции Грузии.

Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария, напротив, не надеется на объективное решение.

«Чего мне ожидать от Конституционного суда, который полностью подконтролен партийной вертикали? У меня нет никаких ожиданий, особенно после их недавних решений. Понятно, что они примут именно то решение, которое им поручит [правящая] партия», — сказал Гахария.

Депутат от оппозиции Тамар Кордзая также подаст иск в Конституционный суд по тем же статьям, что и президент. По ее мнению, закон об иноагентах нарушает ст. 22 и 78 Конституции.

В 22-й статье говорится об обеспечении свободы объединений со стороны государства. Ликвидация любого объединения допускается только по решению непосредственно его членов или суда «в определенных законом случаях и установленном порядке». В 78-й статье Конституции Грузии говорится об интеграции в Европу. «Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора», — гласит последняя статья верховного закона государства.

В мае грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который спровоцировал массовые протесты в стране. Зурабишвили наложила вето на «закон об иноагентах», но депутаты преодолели его. 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что подписал этот документ.

Согласно закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

Им нужно будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто будет уклоняться от регистрации в качестве «иноагента» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари (около $9 тыс.).

Брюссель подчеркнул, что закон противоречит основным принципам и ценностям Евросоюза, и призвал Тбилиси «твердо вернуться на путь к ЕС». Уже в июле ЕС приостановил прием Грузии в альянс.

В Кремле назвали абсурдным считать грузинский «закон об иноагентах» «русским проектом», указав, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», были США.