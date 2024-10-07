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Обмен заключенными ,  
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WSJ сообщила о возвращении Виктора Бута в торговлю оружием

WSJ: Виктор Бут участвовал в переговорах с хуситами о продаже оружия
Сюжет
Обмен заключенными
Осужденный в США по делу о торговле оружием Виктор Бут встречался в Москве с хуситами для обсуждения поставок оружия, сообщил WSJ. Виктор Бут в комментарии РБК назвал статью WSJ вбросом, заявив об ангажированности издания
Виктор Бут
Виктор Бут (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россиянин Виктор Бут, который вернулся на родину два года назад в результате обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника одной из европейских служб безопасности и несколько других анонимных источников.

В августе 2024 года, как утверждают источники WSJ, Бут встретился в Москве с представителями йеменского движения, которые хотели договориться о покупке автоматов на $10 млн. В итоге сделка была заключена: она подразумевает доставку в Йемен стрелкового оружия, пишет издание.

Виктор Бут в комментарии РБК назвал статью WSJ вбросом, заявив о политической ангажированности издания.

«Касательно статьи в WSJ хочу сказать следующее. Прежде всего, данное издание уже давно превратилось из сугубо экономического (которое традиционно освещало, в первую очередь, ситуацию в сфере экономики и финансового сектора) в ангажированное политическое медиа», — указал он.

«Ну и хотелось бы отметить, что в отсутствии значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд «оружейного барона», известный широким массам и мое имя. И понятно, что все это делается для того, чтобы привлечь к своей публикации больше общественного внимания и поднять, видимо, просевшие сейчас рейтинги издания», — заключил Виктор Бут.

По информации WSJ, поставки оружия должны быть осуществлены в несколько этапов. Первые два будут включать доставку АК-74 и модернизированной версии АК-47. Издание пишет, что первые партии могут достичь йеменского порта Ходейда уже в октябре.

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Виктор Бут

Также хуситы обсуждали возможность поставки в Йемен боеприпасов, таких, как противотанковые ракеты «Корнет» и зенитного оружия, сказали изданию анонимные собеседники.

Российский МИД называл обвинения в продаже оружия йеменским хуситам «абсурдными» и «безответственными».

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал. В 2005 году в США вышел фильм «Оружейный барон» с Николасом Кейджом в главной роли, прототипом героя фильма послужил Бут.

В декабре 2022 года Бут был обменян на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, с 2015 года выступавшую за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК. В начале года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Баскетболистка утверждала, что каннабис ей прописал врач. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Президент России Владимир Путин назвал обмен Бута на Грайнер результатом поиска компромиссов.

Вскоре после возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР. В сентябре 2023 года он избрался в законодательное собрание Ульяновской области по партийному списку.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Яна Баширова Яна Баширова
Йемен Виктор Бут хуситы поставки оружия АК-47
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