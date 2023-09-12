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Виктор Бут стал депутатом заксобрания Ульяновской области от ЛДПР

Виктор Бут получил мандат депутата заксобрания Ульяновской области от ЛДПР
Виктор Бут
Виктор Бут (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Член ЛДПР, предприниматель Виктор Бут стал депутатом заксобрания Ульяновской области, получив мандат по партийному списку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Бут стал кандидатом в депутаты Ульяновского заксобрания в начале июля. Его кандидатуру утвердили в ходе тайного голосования. В декабре 2022 года он вступил в ЛДПР, вернувшись из американской тюрьмы.

Выборы в заксобрание Ульяновской области прошли в единый день голосования — с 8 по 10 сентября. В заксобрании региона больше всего мест получила партия «Единая Россия», набрав 49,91% голосов. На втором месте КПРФ с 15,96% голосов, на третьем — ЛДПР с 13,56%.

Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году. Его обвинили в поддержке терроризма и незаконной торговле оружием. В 2010 году его экстрадировали в США, в 2012 году суд приговорил Бута к 25 годам лишения свободы. Вину он не признал.

В декабре 2022-го его обменяли на осужденную в России по статье о контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Обоих заключенных помиловали, и они смогли вернуться на родину.

Теги
Виктор Бут ЛДПР Ульяновская область
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