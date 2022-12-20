Посольство сообщило, что США не вернули деньги Бута

Виктор Бут (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Посольство России в США получило от американских властей личные вещи отбывавшего наказание в американской тюрьме россиянина Виктора Бута, которого освободили в результате обмена заключенными. Об этом ТАСС сообщила заведующая консульским отделом диппредставительства Надежда Шумова.

По ее словам, в ближайшее время личные вещи отправят Буту домой. Шумова отметила, что американская сторона еще не вернула деньги россиянина.

Ранее она сообщила, что власти США не отдали Буту $3,7 тыс. с его счета в тюрьме и около 300 кг личных вещей, прежде всего книг, его картин и дневниковых записей. Деньги переводили Буту родственники, чтобы он мог покупать себе продукты и звонить близким из колонии, поясняла Шумова.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в стране признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину он не признал.

8 декабря США и Россия провели обмен заключенными: Бута обменяли на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Обоих заключенных помиловали.