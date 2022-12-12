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Виктор Бут вступил в ЛДПР

Виктор Бут вступил в ЛДПР после возвращения в Россию из американской тюрьмы
Виктор Бут и Михаил Дегтярев
Виктор Бут и Михаил Дегтярев (Фото: Degtyarev_Info / Telegram)

Предприниматель Виктор Бут вступил в ЛДПР и поблагодарил председателя партии Леонида Слуцкого и ее основателя Владимира Жириновского за помощь «в вызволении из заточения в США». Об этом сообщается в телеграм-канале ЛДПР.

Слуцкий, в свою очередь, поблагодарил Бута за решение вступить в партию. «Мы вернем всех, кто попал в беду за пределами родины, мы о них позаботимся — и они тоже будут с нами», — заявил политик.

Прием Бута в партию состоялся на всероссийском слете ЛДПР, приуроченном к 33-летию со дня создания партии. Он проходит с 11 по 13 декабря. 10 декабря Слуцкий встретился с Бутом.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году его экстрадировали в США, в 2012 году суд приговорил Бута к 25 годам лишения свободы. Вину россиянин не признал. В частности, его подозревали в желании продать оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в США признали террористической.

8 декабря США и Россия провели обмен заключенными: Бута обменяли на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Обоих заключенных помиловали, каждый из них вернулся на родину.

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