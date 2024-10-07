В РПЦ объяснили необходимость запрета чайлдфри «самозащитой общества»

Идеология чайлдфри противоречит традиционным ценностям и «курсу России на духовное и демографическое возрождение», убежден председатель Патриаршей комиссиипо вопросам семьи Федор Лукьянов

Запрет на пропаганду чайлдфри необходим как «мера самозащиты общества от внешнего деструктивного влияния», заявил «РИА Новости» председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Жертвами пропаганды бездетности, разработанной западными политтехнологами, сегодня становятся в соцсетях сотни тысяч российских юношей и девушек, вступающих в брачный возраст», — считает Лукьянов.

Он поставил в один ряд запрет идеологии чайлдфри» с «запретом нацистской символики, запретом на призывы к уничтожению других людей по признаку другого цвета кожи, запретом на пропаганду суицидов и извращений». По его мнению, эта идеология противоречит традиционным ценностям и «курсу России на духовное и демографическое возрождение». Поэтому, убежден представитель РПЦ, «закон будет благоприятствовать улучшению демографической ситуации в России, от его принятия выиграет все общество».

В сентябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить в России идеологию чайлдфри, связав ее с вырождением феминизма на Западе, который превратился в движение «против мужчин», «против традиционных ценностей». При этом, по ее словам, никого не будут «принуждать рожать».

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Он уточнил, что за это введут штрафы: до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц. Целью законопроекта он назвал «пресечение любого деструктивного контента», который может спровоцировать отказ от рождения ребенка. Под запрет не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, утверждает при этом Володин.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев усомнился в том, что идея чайлдфри настолько распространена в России, что требует законодательного урегулирования. «Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить?» — отметил он.

В Кремле заявили, что «все что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать». «И все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — подчеркнули там.