 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Новые люди» ответили на критику Володина из-за законопроекта о чайлдфри

Володин ранее критически высказался о депутатах-противниках законопроекта о пропаганде чайлдфри. В «Новых людях» отметили, что инициатива требует доработки. О размытости формулировок проекта говорили и опрошенные РБК юристы
Ксения Горячева
Ксения Горячева (Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»)

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри (отказа от рождения детей) требует доработки из-за размытых формулировок, заявила депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева, отвечая на критику позиции партии спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

«В таком виде закон просто запретит врачам предупреждать женщин об угрозах, а самим женщинам — открыто говорить о своих страхах и сомнениях. И появится лишний повод для ложных доносов, которые придется отрабатывать участковым. Безусловно, нужна пропаганда осознанного материнства и создание благоприятных условий для семей», — сообщила Горячева.

Володин 2 октября высказался о депутатах-противниках запрета чайлдфри. «Надо вообще разобраться, кто за вас голосовал. Кто голосовал? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Потому что ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против [этой] инициативы», — сказал он.

Отдельно спикер упомянул «Новых людей». По его словам, если в партии выступают за пропаганду отказа от деторождения, то «тогда вас не будет в будущем».

Юристы увидели в запрете чайлдфри риски для блогеров и презервативов
Технологии и медиа
Фото:Robin Loznak / ZUMAPRESS / Global Look Press

Дума начала рассмотрение законопроекта 24 сентября. Предлагается запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Как рассказал Володин, штрафы составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юрлиц.

Юристы в разговоре с РБК отмечали, что положения законопроекта можно интерпретировать широко и это несет риски даже для простых пользователей Сети.

«Такой закон оставит для российских сериалов и реклам с упоминанием семейных отношений два сюжета: семьи с детьми обязательно счастливы, а семьи без детей обязательно утопают в горе по этому поводу. Вероятно, пропагандой будет признаваться все, что публично относит бездетность к социально приемлемому поведению», — сказал адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко. Он предположил, что пропаганду идеологии чайлдфри можно будет усмотреть и в постах в соцсетях, например в публикации женщины «старше 25 лет, хоть раз упомянувшей отсутствие у нее детей в позитивном контексте, и в особенности в случае упоминания ею отсутствия намерения их заводить».

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex

МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94

Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Новые люди чайлдфри Вячеслав Володин Госдума
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Володин назвал «рожденными в пробирке» противников запрета чайлдфри
Политика
Володин объяснил разницу между чайлдфри и нежеланием заводить ребенка
Общество
Глава СПЧ призвал не «городить огород» в случае непопулярности чайлдфри
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 17:28
«Новые люди» ответили на критику Володина из-за законопроекта о чайлдфриПолитика, 21:45
Байден заявил, что не поддержит удары Израиля по ядерным объектам ИранаПолитика, 21:42
Махачкалинское «Динамо» отыгралось с 0:3, но уступило «Крыльям Советов»Спорт, 21:31
В Минске заявили о раненном при теракте в Израиле гражданине БелоруссииПолитика, 21:25
Мошенникам удалось оформить кредит в ₽4 млн на заключенного СИЗООбщество, 21:15
Президент Ирана предупредил Израиль о «более сильном ответе»Политика, 21:11
«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в Кубке после удаления СтанковичаСпорт, 21:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
$24 млрд недостаточно. Как криптосервис Lido готовится к «большому» рынкуКрипто, 21:03
ООН понизила уровень аккредитации корреспонденту ВГТРК за вопрос БербокПолитика, 20:55
Reuters узнало о риске краха системы трансферов ФИФА из-за экс-игрока РПЛСпорт, 20:23
При израильском ударе по Дамаску погибли три человекаПолитика, 20:14
Мэра города Избербаш в Дагестане арестовали за взятку от застройщикаОбщество, 20:13
В Госдепе США выразили надежду на скорые переговоры по УкраинеПолитика, 20:12
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:09