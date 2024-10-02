«Новые люди» ответили на критику Володина из-за законопроекта о чайлдфри

Володин ранее критически высказался о депутатах-противниках законопроекта о пропаганде чайлдфри. В «Новых людях» отметили, что инициатива требует доработки. О размытости формулировок проекта говорили и опрошенные РБК юристы

Ксения Горячева (Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»)

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри (отказа от рождения детей) требует доработки из-за размытых формулировок, заявила депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева, отвечая на критику позиции партии спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

«В таком виде закон просто запретит врачам предупреждать женщин об угрозах, а самим женщинам — открыто говорить о своих страхах и сомнениях. И появится лишний повод для ложных доносов, которые придется отрабатывать участковым. Безусловно, нужна пропаганда осознанного материнства и создание благоприятных условий для семей», — сообщила Горячева.

Володин 2 октября высказался о депутатах-противниках запрета чайлдфри. «Надо вообще разобраться, кто за вас голосовал. Кто голосовал? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Потому что ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против [этой] инициативы», — сказал он.

Отдельно спикер упомянул «Новых людей». По его словам, если в партии выступают за пропаганду отказа от деторождения, то «тогда вас не будет в будущем».

Дума начала рассмотрение законопроекта 24 сентября. Предлагается запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Как рассказал Володин, штрафы составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юрлиц.

Юристы в разговоре с РБК отмечали, что положения законопроекта можно интерпретировать широко и это несет риски даже для простых пользователей Сети.

«Такой закон оставит для российских сериалов и реклам с упоминанием семейных отношений два сюжета: семьи с детьми обязательно счастливы, а семьи без детей обязательно утопают в горе по этому поводу. Вероятно, пропагандой будет признаваться все, что публично относит бездетность к социально приемлемому поведению», — сказал адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко. Он предположил, что пропаганду идеологии чайлдфри можно будет усмотреть и в постах в соцсетях, например в публикации женщины «старше 25 лет, хоть раз упомянувшей отсутствие у нее детей в позитивном контексте, и в особенности в случае упоминания ею отсутствия намерения их заводить».