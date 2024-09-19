Матвиенко исключила принуждение женщин к родам после запрета чайлдфри
Российские власти не допустят нарушений прав женщин, которые не хотят или не могут иметь детей, однако идеология чайлдфри должна быть законодательно запрещена, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе IV Евразийского женского форума. Трансляция мероприятия велась на сайте Росконгресса.
«Мы как государство не имеем право позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России», — сказала она, назвав чайлдфри «враждебным проектом, направленным на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства».
Вместе с тем Матвиенко исключила нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей, и «принуждение к родам» со стороны государства. Сейчас вопрос о запрете чайлдфри прорабатывают эксперты Минюста, добавила она.
связала идеологию чайлдфри с «вырождением феминизма», который изначально основывался на «хорошей идее» борьбы за равноправие женщин, а теперь «радикализировался» на Западе.
О разработке законопроекта, запрещающего чайлдфри, в июне сообщил замглавы Минюста Всеволод Вуколов. Он отметил «экстремистскую направленность» в этой идеологии и заявил о необходимости построить законодательную систему в России, которая бы противостояла подобным движениям.
В феврале 2023 года курултай Башкирии и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова («Единая Россия») внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, инициатива до сих пор находится на рассмотрении в первом чтении.
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