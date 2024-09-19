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Политика ,  
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Матвиенко исключила принуждение женщин к родам после запрета чайлдфри

В России не будут нарушать права женщин, которые не могут или не хотят иметь детей, никого не будут «принуждать рожать», заявила Матвиенко. Накануне она выступила за запрет идеологии чайлдфри и связала ее с «вырождением феминизма»
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Фонд Росконгресс)

Российские власти не допустят нарушений прав женщин, которые не хотят или не могут иметь детей, однако идеология чайлдфри должна быть законодательно запрещена, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе IV Евразийского женского форума. Трансляция мероприятия велась на сайте Росконгресса.

«Мы как государство не имеем право позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России», — сказала она, назвав чайлдфри «враждебным проектом, направленным на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства».

Вместе с тем Матвиенко исключила нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей, и «принуждение к родам» со стороны государства. Сейчас вопрос о запрете чайлдфри прорабатывают эксперты Минюста, добавила она.

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Накануне спикер Совфеда в интервью «Известиям» связала идеологию чайлдфри с «вырождением феминизма», который изначально основывался на «хорошей идее» борьбы за равноправие женщин, а теперь «радикализировался» на Западе.

О разработке законопроекта, запрещающего чайлдфри, в июне сообщил замглавы Минюста Всеволод Вуколов. Он отметил «экстремистскую направленность» в этой идеологии и заявил о необходимости построить законодательную систему в России, которая бы противостояла подобным движениям.

В феврале 2023 года курултай Башкирии и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова («Единая Россия») внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, инициатива до сих пор находится на рассмотрении в первом чтении.

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Россия Валентина Матвиенко чайлдфри Дети женщины
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
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Матвиенко выступила за запрет чайлдфри в России
Политика
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