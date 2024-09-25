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Политика ,  
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Глава СПЧ призвал не «городить огород» в случае непопулярности чайлдфри

Глава СПЧ усомнился в том, что идея чайлдфри настолько распространена в России, что требует законодательного урегулирования. Вместе с тем он заявил, что при доказательстве «мощности» движения инициативу о запрете можно поддержать
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев усомнился в том, что идеология чайлдфри распространена в России настолько, чтобы регулировать ее законодательно.

«Надо изучить этот вопрос. Действительно ли в общественной среде, в интернет-среде мощность этого движения такова, что оказывает влияние на состояние умов в обществе? Я в этом не уверен. Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить? Если они сильны — это требует доказательств со стороны депутатов, — это можно поддержать», — приводит его слова пресс-служба СПЧ.

В публикации отмечается, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесут в Госдуму сегодня. Вопрос законодательного запрета пропаганды чайлдфри на прошлой неделе подняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко, связав эту идею с «вырождением» феминизма.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Инициативу концептуально поддержало правительство, отметив необходимость доработок. В частности, необходимо уточнить понятие «отказ от деторождения», чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда отказ от деторождения происходит по религиозным соображениям или когда это вынужденный отказ по медицинским причинам или в случае изнасилования.

За «пропаганду идеологии бездетности» и «движения чайлдфри» в СМИ, интернете, фильмах и рекламе физическим лицам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 5 млн руб., рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он говорил, что депутаты уже приступили к рассмотрению инициативы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, призвал отказаться от всего, что снижает рождаемость. По его словам, демографическая проблема — один из главных вызовов, стоящих перед страной сейчас, а повышение рождаемости — приоритет. «Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать. И все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — заключил он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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