Матвиенко выступила за запрет чайлдфри в России

Матвиенко отметила, что идеи чайлдфри возникли как следствие вырождения феминизма на Западе, который превратился в движение «против мужчин», «против традиционных ценностей»

Валентина Матвиенко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В России следует запретить осознанный отказ от детей, идеологию чайлдфри. Такое мнение в интервью «Известиям» высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты связала взгляды чайлдфри с вырождением феминизма, который на первоначальном этапе в своей основе нес «хорошую идею» борьбы за равноправие женщин, но теперь на Западе «радикализировался».

«Он [феминизм] действительно стал воинствующим, и эта, казалось бы, благородная идея — бороться за равноправие женщин — давно ими сдана в архив. Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно. Так что первоначальный смысл давно потерял всякую актуальность и не соответствует нынешней повестке ожидания женщин», — считает Матвиенко.

В конце июня замглавы Минюста Всеволод Вуколов рассказал, что в России разрабатывается законопроект, запрещающий чайлдфри. Он отметил, что такие идеологии имеют «экстремистскую направленность». Вуколов добавил, что необходимо построить законодательную систему, которая противостояла бы всем таким течениям в России.

В феврале прошлого года курултай Башкирии и депутат Думы Эльвира Аиткулова («Единая Россия») внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. С прошлогодней весны инициатива находится на этапе рассмотрения в первом чтении.