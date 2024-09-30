Володин объяснил разницу между чайлдфри и нежеланием заводить ребенка

Вячеслав Володин (Фото: Госдума России)

Отказ женщины от ребенка не является проявлением идеологии чайлдфри, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — сказал он (цитата по ТАСС).

Цель законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри состоит в том, чтобы «пресечь любой деструктивный контент», который может спровоцировать отказ от рождения ребенка, объяснил Володин.

По его словам, если пропаганду бездетности не запретить, власти не смогут решить проблему демографии в стране.

О том, что чайлдфри следует запретить в России, ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, взгляды этой идеологии связаны с вырождением феминизма, который «радикализировался» на Западе. 23 сентября правительство поддержало концепцию закона о запрете пропаганды чайлдфри.

Позже Володин сообщил, что Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды осознанного отказа от рождения детей в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Он уточнил, что за это введут штрафы: до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц.