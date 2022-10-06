Маск объяснил автору «санкций из ада» выбор жителей востока Украины
Предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в своем «Твиттере» объяснил американскому сенатору Линдси Грэму, который ранее выступил с критикой его плана мирного урегулирования, почему большинство жителей восточной части Украины проголосовали за вхождение в состав России.
«Если вы считаете, что воля народа имеет значение, то должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — объяснил Маск.
Грэм ранее написал, что «при всем уважении к Маску», ему необходимо объяснить все факты «вторжения» России на Украину.
Линдси Грэм — сенатор США от Республиканской партии. В 2018 году он выступил одним из авторов инициативы об ужесточении санкций против России под названием «санкции из ада» (bill from hell). Тогда он предложил ввести понятие российского суверенного долга, против которого могут быть введены санкции, а также настаивал на ограничениях в отношении «кибернетического сектора» России.
Референдумы о вхождении в состав России бывших территорий востока Украины (ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей) прошли с 23 по 27 сентября. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении.
После этого, 3 октября, Маск написал в «Твиттере», что конфликт на Украине закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Кроме того, по его словам, мирное соглашение может предусматривать, что Украина останется нейтральной страной, а стороны договорятся о водоснабжении Крыма. «С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», — считает Маск. Бизнесмен также запустил опрос, предлагая пользователям социальной сети выбрать, поддержат они такие предложения или нет. По данным на 7:30 мск 6 октября, «да» выбрал 41%, вариант «нет» — 59%.
Президент Зеленский в ответ на пост Маска запустил опрос у себя в «Твиттере»: «Какой Илон Маск вам нравится больше?». Первый вариант ответа набрал на 7:30 мск 6 октября 79% голосов, второй — 21%.
В Кремле заявили, что идеи Маска о мире с Украиной «заслуживают внимания». «На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации <...>. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Позже американский предприниматель опубликовал еще один пост, в котором назвал маловероятной победу Украины в «тотальной войне». Маск заметил, что население России в три раза больше, чем Украины, и в случае объявления полной мобилизации одержать победу Киеву, скорее всего, не получится.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Украина и страны Запада не признали его результаты и ввели против Москвы санкции. Киев неоднократно обещал «вернуть» Крым. В Москве подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».