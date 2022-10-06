Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета Политика, 08:20
В Госдуме предложили изымать оставленные у границы машины россиян Политика, 08:13
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 08:10
В России в два раза вырос спрос на товары для рукоделия Life, 08:00
Маск объяснил автору «санкций из ада» выбор жителей востока Украины Политика, 07:57
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 07:50
При нападении на мэрию города в Мексике погиб его глава и еще 17 человек Общество, 07:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
В России после объявления мобилизации упал спрос на авиабилеты Общество, 07:30
Запорожские власти сообщили о максимальном стягивании сил ВСУ в регионе Политика, 07:29
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 07:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:00
Волатильность российского фондового рынка выросла до максимума с весны Pro, 07:00
Байден выругался во включенный микрофон в беседе с чиновником во Флориде Общество, 06:49
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Маск объяснил автору «санкций из ада» выбор жителей востока Украины

Илон Маск объяснил сенатору из США, почему жители востока Украины выбрали Россию
Маск заявил, что большинство жителей востока Украины русские, которые «предпочитают Россию». По его словам, если сенатор считает, что воля народа имеет значение, то в этом конфликте необходимо поддержать этих жителей
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в своем «Твиттере» объяснил американскому сенатору Линдси Грэму, который ранее выступил с критикой его плана мирного урегулирования, почему большинство жителей восточной части Украины проголосовали за вхождение в состав России.

«Если вы считаете, что воля народа имеет значение, то должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — объяснил Маск.

Грэм ранее написал, что «при всем уважении к Маску», ему необходимо объяснить все факты «вторжения» России на Украину.

Линдси Грэм — сенатор США от Республиканской партии. В 2018 году он выступил одним из авторов инициативы об ужесточении санкций против России под названием «санкции из ада» (bill from hell). Тогда он предложил ввести понятие российского суверенного долга, против которого могут быть введены санкции, а также настаивал на ограничениях в отношении «кибернетического сектора» России.

Референдумы о вхождении в состав России бывших территорий востока Украины (ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей) прошли с 23 по 27 сентября. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении.

После этого, 3 октября, Маск написал в «Твиттере», что конфликт на Украине закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Кроме того, по его словам, мирное соглашение может предусматривать, что Украина останется нейтральной страной, а стороны договорятся о водоснабжении Крыма. «С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», — считает Маск. Бизнесмен также запустил опрос, предлагая пользователям социальной сети выбрать, поддержат они такие предложения или нет. По данным на 7:30 мск 6 октября, «да» выбрал 41%, вариант «нет» — 59%.

Читайте на РБК Pro
Pro
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Статьи
Pro
Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа
Статьи
Pro
Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева
Саммари
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом
Инструкции
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
Фото: Rusal Почему решение «Русала» о выплате дивидендов не вдохновило инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи

Президент Зеленский в ответ на пост Маска запустил опрос у себя в «Твиттере»: «Какой Илон Маск вам нравится больше?». Первый вариант ответа набрал на 7:30 мск 6 октября 79% голосов, второй — 21%.

В Кремле заявили, что идеи Маска о мире с Украиной «заслуживают внимания». «На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации <...>. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позже американский предприниматель опубликовал еще один пост, в котором назвал маловероятной победу Украины в «тотальной войне». Маск заметил, что население России в три раза больше, чем Украины, и в случае объявления полной мобилизации одержать победу Киеву, скорее всего, не получится.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Украина и страны Запада не признали его результаты и ввели против Москвы санкции. Киев неоднократно обещал «вернуть» Крым. В Москве подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».


 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск Военная операция на Украине восток Украины референдумы
Материалы по теме
Захарова назвала идеи Маска об Украине признаком потрясения всего мира
Политика
Twitter подтвердил намерение Маска купить соцсеть за начальную стоимость
Технологии и медиа
Кремль заявил, что идеи Маска о мире с Украиной «заслуживают внимания»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter