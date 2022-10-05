Захарова — об идеях Маска об Украине: Запад начал задавать вопросы о роли США в конфликте

Захарова назвала идеи Маска об Украине признаком потрясения всего мира

По мнению представителя МИДа, предположения Маска об исходе конфликта с Украиной свидетельствуют о том, что на Западе возникает вопрос о роли США и НАТО «во всем этом»

Илон Маск (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Предположения основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о том, как может завершиться конфликт России и Украины, — это часть общественной дискуссии, которая развивается в мире, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Захарова отметила, что политические и общественные деятели, бизнесмены, меценаты, деятели культуры и артисты, имеют свое мнение, «они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача».

Весь мир «сейчас очень глубоко переживает даже не изменения, а потрясения», связанные с событиями вокруг Украины, которые, по словам представителя МИДа, «спровоцированы Западом». «Наконец, наверное, на Западе начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?» — добавила она.

3 октября Маск опубликовал серию твитов, в которых допустил, что конфликт на Украине может завершиться тем, что Крым останется частью России, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях повторно пройдут референдумы под контролем ООН, а Украина останется нейтральной страной. В еще одном сообщении он написал, что если Россия объявит полную мобилизацию, то из-за численного преимущества победить в «тотальной войне» Украина, скорее всего, не сможет.

Сообщения Маска вызвали резкую реакцию пользователей «Твиттера», акции Tesla упали на 9%. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя идеи предпринимателя, предложил пользователям ответить, какой Маск им больше нравится: «тот, который поддерживает Украину или Россию» (по состоянию на 9:20 мск 5 октября первый вариант выбрали 78,8%, второй — 21,2%).

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, что на мнение Маска повлиял полет россиянки Анны Кикиной в составе экипажа CrewDragon, а замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предприниматель «рано расшифровался». В Кремле сочли, что идеи Маска «заслуживают внимания», но, «что касается референдумов, конечно же, жители уже высказали свое отношение, и здесь ничего другого быть не может».