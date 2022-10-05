Захарова назвала идеи Маска об Украине признаком потрясения всего мира

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 11:02
РФС счел достойным удаления предложение Сычевого девушке во время матча Спорт, 10:53
В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос Pro, 10:48
Синоптики объяснили столбы света в городах России атмосферным явлением Общество, 10:44
Российские компании начали трансграничные расчеты в криптовалюте Крипто, 10:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:43
The Times сообщила об угрозах в адрес экс-директора «Челси» Грановской Спорт, 10:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 10:39
Шольц счел бессмысленным строить догадки о рисках ядерной войны Политика, 10:39
Как экспортерам помогают государственные программы поддержки РБК+, 10:32
Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных москвичей Политика, 10:28
Как складывается ситуация в сфере несырьевого неэнергетического экспорта РБК+, 10:23
Между Крымом и Херсонской областью убрали таможню Политика, 10:19
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 10:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова назвала идеи Маска об Украине признаком потрясения всего мира

Захарова — об идеях Маска об Украине: Запад начал задавать вопросы о роли США в конфликте
По мнению представителя МИДа, предположения Маска об исходе конфликта с Украиной свидетельствуют о том, что на Западе возникает вопрос о роли США и НАТО «во всем этом»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Предположения основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о том, как может завершиться конфликт России и Украины, — это часть общественной дискуссии, которая развивается в мире, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Захарова отметила, что политические и общественные деятели, бизнесмены, меценаты, деятели культуры и артисты, имеют свое мнение, «они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача».

Весь мир «сейчас очень глубоко переживает даже не изменения, а потрясения», связанные с событиями вокруг Украины, которые, по словам представителя МИДа, «спровоцированы Западом». «Наконец, наверное, на Западе начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?» — добавила она.

Кремль заявил, что идеи Маска о мире с Украиной «заслуживают внимания»
Политика

3 октября Маск опубликовал серию твитов, в которых допустил, что конфликт на Украине может завершиться тем, что Крым останется частью России, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях повторно пройдут референдумы под контролем ООН, а Украина останется нейтральной страной. В еще одном сообщении он написал, что если Россия объявит полную мобилизацию, то из-за численного преимущества победить в «тотальной войне» Украина, скорее всего, не сможет.

Сообщения Маска вызвали резкую реакцию пользователей «Твиттера», акции Tesla упали на 9%. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя идеи предпринимателя, предложил пользователям ответить, какой Маск им больше нравится: «тот, который поддерживает Украину или Россию» (по состоянию на 9:20 мск 5 октября первый вариант выбрали 78,8%, второй — 21,2%).

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, что на мнение Маска повлиял полет россиянки Анны Кикиной в составе экипажа CrewDragon, а замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предприниматель «рано расшифровался». В Кремле сочли, что идеи Маска «заслуживают внимания», но, «что касается референдумов, конечно же, жители уже высказали свое отношение, и здесь ничего другого быть не может».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Если контрагент попадет под санкции. Что предусмотреть в договоре
Инструкции
Pro
«Гибли» не погибли: неожиданные секреты бизнес-успеха Хаяо Миядзаки
Статьи
Pro
Фото: John Pryke / Getty Images Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Теги
Илон Маск Мария Захарова МИД Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Зеленский запустил опрос «какой Илон Маск вам нравится больше?»
Политика
Маск назвал маловероятной победу Украины в «тотальной войне»
Политика
Медведев оценил посты Маска фразой «рано расшифровался Юстас»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter