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Эрдоган заявил, что он один способен говорить и с Путиным, и с Зеленским

Эрдоган назвал себя «единственным лидером», ведущим диалог как с Путиным, так и Зеленским
Эрдоган указал на роль Турции при заключении продуктовой сделки и последнем обмене пленными между Россией и Украиной. Он не раз говорил о желании организовать встречу двух президентов
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Праге на пресс-конференции по программе Европейского политического сообщества, заявил, что считает себя «единственным лидером», который способен вести открытый диалог как с российским, так и с украинским президентами.

Он напомнил о посреднической роли Турции при заключении продуктовой сделки, которая позволила вывозить из украинских портов зерно, застрявшее там с начала боевых действий, а также при последнем обмене пленными между Россией и Украиной, прошедшем в сентябре (Россия выдала 215 человек и получила 55, в том числе оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука).

«Мы заботимся о зерне и удобрениях не меньше, чем об обмене пленными. Завтра у нас будет телефонный разговор с господином [президентом России Владимиром] Путиным, мы оценим последние события», — сказал Эрдоган (цитата по Anadolu).

Пресс-серкетарь Путина Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что переговоры с Эрдоганом пройдут в пятницу, 7 октября.

Эрдоган ранее не раз говорил, что Анкара продолжает диалог как с Россией, так и с Украиной, и считает своей целью организацию встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Турция стала площадкой для переговоров делегаций двух стран, прошедших весной вскоре после начала боевых действий. Однако в апреле переговорный процесс сошел на нет — Москва и Киев возложили ответственность за это друг на друга.

Кроме того, Украина отказалась от переговоров с Россией, пока президентом страны является Путин. Это произошло подписания соглашений о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Российские власти заявляют о готовности вернуться к диалогу, но без обсуждения статуса этих четырех регионов.

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