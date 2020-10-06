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Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте

Фото:Дмитрий Коробейников / ТАСС
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Президент России Владимир Путин знает об обращениях основателя группы «Тройка Диалог» Рубена Варданяна и миллиардера Самвела Карапетяна, призывавших вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Разумеется [Путину] докладывалось о всех обращениях. Понятен эмоциональный фон [их авторов]», — сказал Песков. Он отметил, что сейчас все усилия России направлены на прекращение огня в регионе и возобновление переговоров.

«Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли Россия активнее участвовать в решении карабахского конфликта.

5 октября создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян попросил Путина помочь с решением вооруженного конфликта в Карабахе.

Материал дополняется. 

Автор
Михаил Котляр
Рубен Варданян Дмитрий Песков Нагорный Карабах
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