Зеленский заявил о планах «удерживать» захваченные курские территории
Киев в течение «неопределенного срока» планирует «удерживать» захваченные территории в приграничных районах Курской области, заявил в интервью NBC News президент Украины Владимир Зеленский.
«На данный момент нам это нужно», — сказал он. Зеленский сообщил, что подобные действия являются неотъемлемой частью его «плана победы», который, по его словам, он намерен предоставить партнерам, в том числе США. «Нам не нужна их земля», — сказал Зеленский о российских территориях.
ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. 12 августа врио главы региона Алексей Смирнов говорил, что под контролем украинских военных находятся 28 населенных пунктов. В нескольких районах началась эвакуация. Приграничье покинули свыше 100 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Курскую область масштабной провокацией. Власти и военные «сделают все, чтобы восстановилась нормальная жизнь» в граничащих с Украиной районах Курской, Брянской и Белгородской областей», указывал он.
Зеленский называл целью вторжения в Курскую область «создание буферной зоны», а в офисе украинского лидера упоминали усиление позиций на переговорах. Никаких переговоров в условиях действий ВСУ в Курской области быть не может, говорили в российском МИДе.
Минобороны России ведет отдельную сводку по ситуации в Курской области и регулярно сообщает об отражении атак ВСУ в регионе. По данным ведомства на 3 сентября, военные отразили пять атак штурмовых групп украинских сил в области, а также нанесли удар по скоплению живой силы и техники. За весь период боевых действий ВСУ потеряли свыше 9 тыс. военных, 80 танков, 70 бронетранспортеров и другую технику, сообщает Минобороны.
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