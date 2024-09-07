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Военная операция на Украине ,  
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Bild узнал о применении ВСУ «летающего автомата Калашникова»

Аналитик Bild Рёпке: ВСУ впервые применили дрон с автоматом Калашникова
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению эксперта, эффективность такого беспилотника под вопросом. В Минобороны регулярно сообщают о перехвате украинских дронов
Фото: wild_hornets / Telegram
Фото: wild_hornets / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили на поле боя «летающий автомат Калашникова», сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Оружие представляет собой установленный на платформу с четырьмя винтами АК-47, оно поднимается в воздух и управляется оператором, находящимся в нескольких километрах. Его поставили на вооружение ВСУ украинские инженеры Wild Hornets, впервые такой комплекс был использован в середине августа, сказал эксперт.

По словам Рёпке, главной сложностью «летающего автомата Калашникова» является его стабилизация при стрельбе, пока остается неясной его эффективность и возможность поставок на серийное производство.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ обладают беспилотниками, способными достичь целей на территории России на расстоянии до 1800 км. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, развитие беспилотных систем является одним из приоритетов, а президент Владимир Зеленский ставил целью производство не менее 1 млн дронов в 2024 году.

Украина начала применять «дроны-драконы»
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Фото:Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. В мае дрон впервые долетел до Орска в Оренбургской области (около 1,5 тыс. км до границы с Украиной), а в августе — до Саратова и Энгельса в Саратовской области (порядка 700 км по прямой).

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, в ответ на эти атаки, в том числе на объекты ТЭК, наносятся удары по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, в частности местам производства дронов.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ВСУ Военная операция на Украине автомат Калашникова
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