Буданов заявил, что у ВСУ есть дроны с дальностью действия до 1,8 тыс. км

В апреле в Минцифры Украины сообщали, что страна нарастила производство БПЛА с радиусом действия до 1 тыс. км и у ВСУ есть модели, способные пролететь дальше. Минобороны регулярно сообщает о перехвате украинских дронов

Кирилл Буданов (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

У Вооруженных сил Украины есть беспилотники, способные достичь целей на российской территории на расстоянии до 1800 км, написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Буданов заявил об этом, поздравляя украинцев с Днем военной разведки, который с 2022 года отмечается 7 сентября.

В апреле министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что страна в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом, речь шла о дронах радиусом действия от 700 до 1 тыс. км. «Но сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — говорил он.

Главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из приоритетов, а президент страны Владимир Зеленский обозначил цель произвести не менее 1 млн дронов в 2024 году. В Минобороны страны говорили, что Украине нужно $1,5 млрд от стран Запада на эти цели. Российские власти осуждают помощь Киеву и считают участниками конфликта тех, кто поставляет Украине оружие.

В конце августа Зеленский сообщил, что военные впервые применили оружие «Паляныця» («Паляница») украинского производства, которое он назвал ракетой-дроном. Дальность полета, по словам советника главы офиса президента Михаила Подоляка, составляет 600–700 км.

С начала полномасштабного военного конфликта об атаках дронов сообщают власти не только приграничных российских регионов. В конце августа БПЛА атаковали многоэтажки в Саратове и Энгельсе, от которого до границы с Украиной около 700 км по прямой, а в мае беспилотник впервые долетел до Орска в Оренбургской области (около 1,5 тыс. км).

Минобороны неоднократно сообщало, что в ответ на атаки украинской стороны, в том числе и на объекты ТЭК, российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, например местам производства беспилотников.