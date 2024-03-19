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Военная операция на Украине ,  
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Сырский назвал приоритетную задачу на посту главкома ВСУ

Главком ВСУ Сырский назвал приоритетом развитие беспилотных систем
Сюжет
Военная операция на Украине
Главком ВСУ Сырский назвал приоритетом развитие беспилотных систем и обеспечение военных новейшим вооружением. Минобороны Украины ранее попросило у Запада $1,5 млрд на производство дронов. Москва осуждает помощь Киеву
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Украина ищет «асимметричные решения», чтобы получить преимущество на поле боя, сообщил в своем телеграм-канале главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства над врагом. <...> Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет», — написал он. За это направление отвечает заместитель Сырского, полковник Вадим Сухаревский.

Еще одним приоритетом главком ВСУ назвал обеспечение военных новейшим вооружением. По его словам, отдельный акцент делается на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам, автоматизированным системам управления.

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Политика
Александр Сырский

На прошлой неделе Сырский заявил, что ударные беспилотники становятся основным оружием сухопутных подразделений, и надежную защиту в таких условиях могут обеспечить только современные мощные средства радиоэлектронной борьбы. «Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, и только тот, кто первым сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу», —считает главком.

В феврале Минобороны Украины объявило о запуске «коалиции дронов», куда вошли Латвия, Великобритания, Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды. Замминистра Екатерина Черногоренко заявила, что Киев хочет привлечь к ней не менее 20 стран, в том числе Турцию. Она сообщила, что Украине нужно $1,5 млрд от стран Запада для производства на территории страны беспилотных летательных аппаратов.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает боевые действия, но не повлияет на них. Страны, которые поставляют Украине оружие, российские власти считают участниками конфликта.

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Александр Сырский ВСУ беспилотники Украина Военная операция на Украине
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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