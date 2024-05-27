Власти Оренбургской области впервые сообщили о падении беспилотника

Дрон упал под Орском, последствий после инцидента не было

Под Орском Оренбургской области произошло падение дрона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

«Инцидент произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», — сказал собеседник.

Накануне, 26 мая, о том, что недалеко от города упал беспилотник, писал местный портал «Урал56.ру» со ссылкой на источники.

Ранее оренбургские власти не сообщали о подобных происшествиях. До границы с Украиной от Орска около 1,5 тыс. км по прямой на запад.

С января прошлого года в области запрещено использовать беспилотники.

Прошедшей ночью массированной атаке дронов ВСУ подверглась Орловская область, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. В результате падения беспилотников на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны погиб водитель областной пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали, рассказал он. Изначально там упал один дрон, когда оперативные службы прибыли на место, произошла повторная атака.