Власти Оренбургской области впервые сообщили о падении беспилотника
Под Орском Оренбургской области произошло падение дрона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.
«Инцидент произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», — сказал собеседник.
Накануне, 26 мая, о том, что недалеко от города упал беспилотник, писал местный портал «Урал56.ру» со ссылкой на источники.
Ранее оренбургские власти не сообщали о подобных происшествиях. До границы с Украиной от Орска около 1,5 тыс. км по прямой на запад.
С января прошлого года в области запрещено использовать беспилотники.
Прошедшей ночью массированной атаке дронов ВСУ подверглась Орловская область, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. В результате падения беспилотников на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны погиб водитель областной пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали, рассказал он. Изначально там упал один дрон, когда оперативные службы прибыли на место, произошла повторная атака.