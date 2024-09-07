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Военная операция на Украине ,  
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Украина начала применять «дроны-драконы»

Украина начала применять дроны с зажигательной смесью
Сюжет
Военная операция на Украине
Под FVP-дроны помещают около 500 г термитной смеси (смесь алюминиевого порошка и оксида железа) и дистанционно поджигают, температура горения — 2200°С. Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении украинских дронов
Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские военные начали применять «дроны-драконы» — беспилотные летательные аппараты, которые сбрасывают смесь алюминиевого порошка и оксида железа (термитную смесь), сообщает CNN.

Кадры применения БПЛА появились в соцсетях, в том числе в телеграм-канале Минобороны Украины. По данным Bild, украинские военные помещают около 500 г смеси под стандартные FPV-дроны (First Person View, вид от первого лица) и дистанционно запускают химическую реакцию, чтобы она загорелась.

Температура горения термитной смеси — 2200 градусов по Цельсию, она способна быстро прожечь металл, уничтожить деревья и другую растительность. Военный аналитик Николас Драммонд в разговоре с CNN назвал ее сброс при помощи БПЛА «довольно инновационным решением», но усомнился в его эффективности: он считает, что возможности у Украины ограничены, и ВСУ вряд ли массово будут использовать «дроны-драконы».

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Смесь изобрели в 1890-х годах, изначально ее использовали для ремонта железнодорожных путей при помощи сварки, но затем начали применять в военных конфликтах: Германия и союзники применяли термитные авиабомбы во время Второй мировой войны, также с помощью смеси выводили из строя захваченные артиллерийские установки противника.

Термит — один из видов зажигательного оружия, поражающее действие которого основано на использовании боевых зажигательных веществ. К другим видам относятся напалм и белый фосфор, отмечает CNN. Управление ООН по вопросам разоружения предупреждает, что такой вид вооружений вызывает серьезные разрушения и несет ущерб окружающей среде. Согласно международным законам, термит можно использовать в военных целях, но применение против гражданских целей запрещено.

Российское Минобороны регулярно сообщает об унитожении дронов в зоне военных действий. В сводке ведомства от 6 сентября говорилось, что за наделю российские военные сбили 367 беспилотников, а за все время полномасштабных боев — более 31 тыс.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ВСУ беспилотники дроны Военная операция на Украине зажигательное оружие
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