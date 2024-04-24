Минобороны заявило об ударе по цеху производства беспилотников ВСУ

Минобороны заявило об ударе по цеху беспилотников ВСУ и 299 сбитых дронах

Министерство отчиталось об отражении контратак ВСУ на разных направлениях и улучшении позиций российских войск

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по цеху производства беспилотников вооруженных сил Украины, радиолокационной станции П-18 и хранилищу топлива, сообщает Минобороны. Где именно это произошло, ведомство не уточнило.

За сутки средства ПВО сбили 299 украинских дронов, девять снарядов HIMARS и шесть управляемых авиабомб Hammer.

Министерство сообщило, что войска группировок «Запад», «Южная», «Центр» и «Восток» за сутки отразили 16 контратак украинской армии и улучшили положение на своих участках фронта.

Ночью и утром 24 апреля власти Украины сообщали о взрывах в ряде городов. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о попадании по газопроводу. Позднее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил об обстреле Шевченковского района и шести пострадавших. В Одессе, как сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины, атаке подверглось место хранения выведенной из строя автомобильной техники.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Тем же утром ведомство отчиталось, что над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями сбили восемь беспилотников. В Смоленской области повреждения получили топливно-энергетические объекты.