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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе по цеху беспилотников ВСУ и 299 сбитых дронах

Минобороны заявило об ударе по цеху производства беспилотников ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Министерство отчиталось об отражении контратак ВСУ на разных направлениях и улучшении позиций российских войск
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по цеху производства беспилотников вооруженных сил Украины, радиолокационной станции П-18 и хранилищу топлива, сообщает Минобороны. Где именно это произошло, ведомство не уточнило.

За сутки средства ПВО сбили 299 украинских дронов, девять снарядов HIMARS и шесть управляемых авиабомб Hammer.

Министерство сообщило, что войска группировок «Запад», «Южная», «Центр» и «Восток» за сутки отразили 16 контратак украинской армии и улучшили положение на своих участках фронта.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Ночью и утром 24 апреля власти Украины сообщали о взрывах в ряде городов. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о попадании по газопроводу. Позднее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил об обстреле Шевченковского района и шести пострадавших. В Одессе, как сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины, атаке подверглось место хранения выведенной из строя автомобильной техники.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Тем же утром ведомство отчиталось, что над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями сбили восемь беспилотников. В Смоленской области повреждения получили топливно-энергетические объекты.

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Минобороны беспилотники дроны ВСУ
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