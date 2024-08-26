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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о пострадавших при атаке дронов в Саратове

Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники попали в многоэтажки. Пострадали четверо, одна женщина в тяжелом состоянии. От Энгельса до Украины около 700 км по прямой

В Саратове в результате атаки беспилотников пострадали люди, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Врачи борются за ее жизнь», — написал глава региона в телеграм-канале и уточнил, что остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

Всего пострадали четверо человек, сообщил региональный минздрав.

По словам Бусаргина, дроны «частично» повредили жилой комплекс на Предмостовой площади, жильцы смогут подняться в поврежденные квартиры за документами и необходимыми вещами после проведения проверок.

Губернатор сообщил о пострадавших при атаке дронов в Саратове
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Саратовская область подверглась атаке дронов этим утром, обломки беспилотников попали жилые дома в Саратове и Энгельсе.

Энгельс расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища, при впадении в него реки Саратовки, напротив Саратова. Поблизости находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2». От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой.

Как уточняет издание «164», в Саратове пострадал 38-этажный дом в жилом комплексе Volga Sky. По данным Shot, в случае с Энгельсом речь идет о многоэтажном доме на улице Пушкина, повреждения получили крыша и квартира на верхнем этаже, а также десятки автомобилей на придомовой парковке.

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Теги
Полина Попова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Саратовская область Роман Бусаргин Энгельс Саратов беспилотники дроны
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