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Военная операция на Украине ,  
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Страны Запада отклонили просьбу Зеленского разрешить удары вглубь России

WP: Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании контактной группы на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии не смог убедить западные государства дать Киеву разрешение применить дальнобойное оружие для ударов по военным объектам в России, передает The Washington Post.

Просьбу не поддержали США — ключевой союзник Украины и крупнейший поставщик военной помощи. Глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не может передать Киеву более дальнобойное вооружения, чем ракеты ATACMS, заявил, что нет какого-то конкретного вида оружия, которое бы радикально изменило ситуацию на поле боя. «У нас было это обсуждение о танках и других средствах поражения», — сказал он. 

В мае США разрешили Киеву использовать американское оружие для атаки на военные объекты в России, но ограниченно, на территории вблизи Харькова, подчеркнув, что «позиция относительно запрета на применение ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной». Их примеру последовали Германия и еще ряд стран, с тех пор Зеленский не раз призывал снять ограничения.

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Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Владимир Зеленский Ллойд Остин Пентагон Дальнобойное оружие
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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