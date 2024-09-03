Reuters узнал срок возможной передачи США Киеву дальнобойных ракет JASSM

Ракеты JASSM, совместимые с F-16 и способные достигать российской территории, могут войти в очередной пакет помощи Киеву осенью, сообщили американские чиновники. Россия называла поставки дальнобойных вооружений красной линией

Пуск ракеты JASSM (Фото: Mike Mareen / Shutterstok)

США близки к достижению соглашения о поставке на Украину крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), способных достигать территории России, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Однако Украине потребуется подождать этих ракет несколько месяцев, поскольку сначала Соединенные Штаты должны решить технические вопросы, как и перед любой другой поставкой, сообщили изданию собеседники.

Ожидается, что JASSM войдут в очередной пакет помощи Киеву от Вашингтона осенью, однако окончательного решения на этот счет пока не принято, сообщили агентству три источника.

С начала боевых действий на Украине США выделили Киеву военную помощь на сумму $29,8 млрд. Один из последних пакетов поддержки Вашингтон направил стране в конце июля.

JASSM — разработка компании Lockheed Martin, эти ракеты приняли на вооружение в начале 2000-х годов, отмечало Politico. Это ракеты класса «воздух — земля», их можно запускать с истребителей F-16, первую партию которых Киев получил в конце июля. Дальность JASSM составляет более 300 км.

О том, что Пентагон и Белый дом обсуждают возможную передачу Киеву JASSM, Politico писало в середине августа со ссылкой на источники. Американская администрация допускала это, а Пентагон вел работу с Киевом по техническим вопросам, сказали изданию собеседники.

В первую партию F-16, переданную Киеву Нидерландами, вошло шесть истребителей. Также поставить их Украине планировали Дания и Норвегия. Всего Киеву обещают передать около 80 самолетов.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин в июне назвал поставку F-16 Украине грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада. Российский МИД называл поставку Киеву дальнобойных средств поражения красной линией для Москвы.