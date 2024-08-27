США сообщили, что не снимали ограничения для ВСУ на удары по России

Украина может использовать полученную помощь для самообороны и ответного огня, но не ударов вглубь России, политика США не поменялась, заявили в Пентагоне. Москва предупреждала о последствиях использования дальнобойных ракет

Соединенные Штаты не отменяли действующих ограничений для Вооруженных сил Украины на использование американского оружия при ударах вглубь российской территории, сообщил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер. Трансляция шла в X (бывшем Twitter).

Одна из журналисток напомнила, что украинский президент Владимир Зеленский вновь призвал партнеров снять ограничения после массированного удара по регионам страны 26 августа. Минобороны России назвало его целью электроподстанции, газокомпрессорные станции и места хранения авиационных средств поражения. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что были повреждены энергообъекты в 15 областях. В ряде городов отключилась подача электроэнергии, что привело к остановке водоснабжения, не ходили поезда.

Райдер в ответ сообщил, что украинские военные могут использовать полученное от США оружие для самообороны и ответного огня. «Что касается ударов на дальнее расстояние по России, то наша политика остается прежней», — сказал он.

По данным Politico, Киев в рамках попытки убедить США снять ограничения собирается передать Вашингтону список целей на территории России, по которым ВСУ могли бы нанести удары дальнобойным оружием. В США считают, что снятие запрета не будет иметь значительного влияния на ход боевых действий, так как Россия «сделала недосягаемыми» наиболее важные цели, в том числе авиацию, писало издание.

Власти США в мае разрешили Киеву использовать американское оружие для атаки военных объектов в России, но ограниченно, на территории вблизи Харькова, подчеркнув, что «позиция относительно запрета на применение ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной». Украина с тех пор не раз призывала ослабить ограничения.

Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва может поставить свое оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружения. Глава МИДа Сергей Лавров считает, что Запад «нарывается», когда втягивается в дискуссию о возможности применения дальнобойных ракет для ударов по России