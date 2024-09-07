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Военная операция на Украине ,  
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У здания Верховной рады нашли обломки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Обломки беспилотника нашли у порога здания, сообщил нардеп Максим Бужанский, повреждений нет. Ночью в Киеве прогремели несколько взрывов, работала ПВО

Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram
Фото: verkhovnaradaukrainy / Telegram

У здания Верховной рады в центре Киева нашли осколки сбитого беспилотника, сообщается в телеграм-канале украинского парламента. Там уточнили, что повреждений не обнаружено.

По словам депутата от президентской партии «Слуга народа» Максима Бужанского, дрон сбили «у порога парламентаризма».

В украинской столице в ночь на 7 сентября прогремели несколько взрывов, работала ПВО.

В Киеве, Николаеве, Хмельницкой и Винницкой областях прозвучали взрывы
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Взрывы также звучали в Николаеве, Винницкой и Хмельницкой областях; в Херсоне и на подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство также несколько раз отчитывалось об ударах «по центрам принятия решений» ВСУ.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Верховная рада Украины беспилотники дроны Киев Украина
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