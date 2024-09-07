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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прозвучало две серии взрывов

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Военная операция на Украине
В Киеве и Киевской области сработала ПВО, первая серия взрывов в городе звучала около 01:35 мск, вторая — примерно в 03:10. Взрывы также звучали в Николаеве, Винницкой и Хмельницкой областях

В Киеве прозвучало две серии взрывов, сообщают «Укринформ», «Суспiльне» и «РБК» Украина».

Около 01:35 мск «Суспiльне» со ссылкой на военную администрацию сообщило о работе ПВО над Киевской областью. Она также работала и над Киевом, сообщила городская администрация. По данным издания, взрывы также звучали в Николаеве, Винницкой и Хмельницкой областях, в последней — дважды.

Позднее, около 03:11 все три издания сообщили о второй серии взрывов в Киеве.

Киевская городская администрация после второй серии взрывов заявила о падении обломков в Печерском районе города. Ее глава Сергей Попко сообщил о пожаре на открытой территории площадью около 10 кв. м. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

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Также, по данным администрации, обломки упали в Днепровском районе.

В течение ночи в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Киев Украина ПВО взрывы Военная операция на Украине
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