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Минобороны России сообщило об ударе по «центру принятия решений» ВСУ

Минобороны: российские войска нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска также уничтожили пункт управления ВСУ в Николаевской области, а также четыре склада боеприпасов украинских сил, заявили в Минобороны
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска нанесли групповой удар по «центру принятия решений Вооруженных сил Украины», сообщило Минобороны России. Где расположен этот центр, не указано.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», — заявляется в сводке министерства.

В районе села Зеленый Гай в Николаевской области уничтожен пункт управления ВСУ, а также радиолокационная станция и две пусковых установки ЗРК С-300ПС, утверждают в ведомстве. Там добавляют, что четыре склада боеприпасов ВСУ уничтожены в Херсонской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Донецкой народной республике.

Минобороны России сообщило об ударе по «центру принятия решений» ВСУ
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На купянском направлении российские штурмовые отряды Западной группировки войск «продолжили успешное ведение наступательных действий», утверждается в сообщении Минобороны. Там также говорится, что в Луганской народной республике и Харьковской области отражены пять атак ВСУ. Всего на этом направлении за сутки уничтожены до 50 украинских военных, две БМП, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777.

Пять атак украинских сил также отражены на запорожском направлении, заявляет Минобороны. ВСУ потеряли там свыше 110 военных, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab, а также четыре системы М777, утверждается в сводке.

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Министерство также сообщило об отражении атак украинских сил на донецком, южно-донецком и краснолиманском направлениях.

Системы ПВО перехватили за минувшие сутки четыре снаряда системы залпового огня HIMARS, отметили в Минобороны. Там также сообщили об уничтожении 42 украинских беспилотников.

Всего с начала военной операции, по данным министерства, уничтожены 462 самолета, 246 самолетов, свыше 6 тыс. беспилотников, 433 ЗРК, более 11,4 тыс. танков и других боевых бронированных машин., 1144 боевых машин РСЗО, более 6 тыс. ордий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 12,4 тыс. единиц автомобильной спецтехники.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Минобороны
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