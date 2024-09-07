В Запорожье и Херсоне сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

По объектам критической инфраструктуры под городом Херсон и в подконтрольной Украине части Запорожской области нанесен удар, сообщили в Telegram главы украинских военных администраций этих регионов.

Так, о разрушении объектов инфраструктуры в регионе написал в своем телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Об ударе российских военных сил по объекту критической инфраструктуры под Херсоном сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов в 2022 году, однако Украина до сих пор считает эти территории своими. ВСУ контролируют часть Запорожской области, включая город Запорожье, под их контролем находится и город Херсон.

Ночью 7 сентября взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины. Так, о серии взрывов сообщали в Киеве, там работали средства ПВО. Взрывы также звучали в Николаеве, Винницкой и Хмельницкой областях.