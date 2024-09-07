 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Запорожье и Херсоне сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине

По объектам критической инфраструктуры под городом Херсон и в подконтрольной Украине части Запорожской области нанесен удар, сообщили в Telegram главы украинских военных администраций этих регионов.

Так, о разрушении объектов инфраструктуры в регионе написал в своем телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Об ударе российских военных сил по объекту критической инфраструктуры под Херсоном сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин.

В Харькове прогремел взрыв
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов в 2022 году, однако Украина до сих пор считает эти территории своими. ВСУ контролируют часть Запорожской области, включая город Запорожье, под их контролем находится и город Херсон.

Ночью 7 сентября взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины. Так, о серии взрывов сообщали в Киеве, там работали средства ПВО. Взрывы также звучали в Николаеве, Винницкой и Хмельницкой областях.

Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России

На певицу Монеточку завели уголовное дело

Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Видеообзор на новый Haval H5

Как изменился российский крипторынок после ухода Binance

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Херсон Запорожская область инфраструктура повреждения
Материалы по теме
Херсонский губернатор сообщил о прекращении попыток ВСУ переплыть Днепр
Политика
На юго-востоке Киева прогремел взрыв
Политика
В Киеве, Николаеве, Хмельницкой и Винницкой областях прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Форвард ПСЖ забил самый быстрый гол в истории сборной Франции. ВидеоСпорт, 10:35
Школьники из России завоевали «золото» на олимпиаде по информатикеОбщество, 10:28
Украина начала применять «дроны-драконы»Политика, 10:20
Стали известны финалисты US Open в мужском одиночном разрядеСпорт, 10:18
В Киеве неизвестные сожгли автомобиль военногоПолитика, 10:04
МЧС отчиталось о ходивших летом в походы россиянахБизнес, 10:00
Как перевести деньги из России за границу: 8 рабочих вариантовИнвестиции, 10:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Минтранса объяснил рост цен на авиабилеты на 20%Бизнес, 09:40
Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в Курской области из «Града»Политика, 09:37
Футбольный матч между Россией и Таиландом отменили из-за тайфунаСпорт, 09:25
В Запорожье и Херсоне сообщили о повреждении объектов инфраструктурыПолитика, 09:20
Какие ориентиры дал Верховный суд по изгнанию совладельцев из компанийЭкономика, 09:00
Что будет с рынком акций в зависимости от ставки ЦБ: 3 сценарияИнвестиции, 09:00
Сальдо сообщил о сокращении населения Херсона в семь разПолитика, 08:55