Режим ЧС ввели в районе падения дрона в центре Ростова

Режим ЧС ввели в районе падения дрона на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону

Беспилотник пытался атаковать Ростов-на-Дону ночью, он упал в районе ул. Пушкинской, 42, недалеко от штаба Южного военного округа. Два десятка домов в этом районе остались без света

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в районе падения беспилотника на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Режим ЧС действует в границах домов № 39, 41,43 на улице Пушкинской. Его ввели для ликвидации последствий, связанных с падением дрона, написал Логвиненко. «В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на ул.Пушкинской в настоящее время без света остаются 20 домов», — рассказал мэр.

Районные службы восстановят остекления поврежденных домов, спасатели снимают «нависшие аварийные конструкции». Что это за конструкции, мэр не уточнил. На время ремонтных работ местным жителям предложили переселиться в маневренный фонд.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил в своем телеграм-канале, что в трех домах, где ввели режим ЧС, живут 99 человек. Для них организуют питание, после поквартирного обхода и фиксации ущерба оформят положенные людям выплаты.

Над Ростовом-на-Дону в ночь на 7 сентября сбили два дрона. Один упал в западной части Ростова, второй — в центре, в районе дома № 42 на улице Пушкина. Повреждения получили несколько автомобилей, фасады и окна трех зданий. Пострадал один человек (у него резаные раны ног), от госпитализации он отказался.

Недалеко от ул. Пушкинской, 42 в Ростове находится штаб Южного военного округа, он расположен по адресу Буденновский проспект, 43.

Ночью беспилотники также сбили над Раменским городским округом Московской области и Брянском. В Подмосковье, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений нет. В Брянске частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.