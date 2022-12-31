В Волгоградской области упали обломки «неустановленного объекта»

Фото: elan_driver / VK

В рабочем поселке Линево Жирновского муниципального района Волгоградской области повреждены два жилых дома в результате падения обломков «неустановленного объекта», пострадавших нет, сообщили в районной администрации.

Власти отметили, что в соцсетях и СМИ активно обсуждают произошедшее падение «металлических обломков и возгорание объекта». «Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома», — говорится в сообщении на сайте администрации района.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и администрации района.

Власти Волгоградской области не раз сообщали о падении обломков неизвестных объектов. Так, 30 декабря глава Ильменского сельского поселения Владимир Плющенко рассказал, что обломки нашли в поле на территории Руднянского района. Территорию оцепили, жертв и разрушений не было.

Двумя неделями ранее, 16 декабря, неопознанные фрагменты упали в Еланском районе Волгоградской области, очевидцы падения говорили, что это мог быть дрон или ракета. Глава районной администрации Дмитрий Литвинов заявлял, что упавшие обломки не причинили вреда «социально значимой инфраструктуре».

31 декабря в Волгоградской области запретили запускать беспилотники.

Запрет распространяется на все виды беспилотников независимо от их взлетной массы.

Он останется в силе до окончания действия указа президента Владимира Путина о введении в регионе режима повышенной готовности в регионах Южного и Центрального федеральных округов России. Этот указ был подписан 19 октября.