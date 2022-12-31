В Волгоградской области упали обломки «неустановленного объекта»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Собака прервала Кубок мира по горнолыжному спорту в Италии. Видео Спорт, 16:56
Как встретили 2023 год в Токио. Прямая трансляция Общество, 16:55
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 16:46
L'Equipe узнала о скором переходе легионера «Зенита» в «Лион» Спорт, 16:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:29
Минобороны сообщило о возвращении из плена на Украине 82 военных Политика, 16:24
Минобороны показало кадры боевой работы минометных расчетов Политика, 16:19
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия Политика, 16:14
В Волгоградской области упали обломки «неустановленного объекта» Общество, 16:04
Новогоднее шоу в Сиднее Общество, 16:01
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 15:55
Надаль попросил журналистов перестать спрашивать его о завершении карьеры Спорт, 15:53
В Киеве произошли взрывы Политика, 15:13
Тренер МЮ посадил в запас лучшего бомбардира сборной Англии на ЧМ Спорт, 15:12
Общество ,  
0 

В Волгоградской области упали обломки «неустановленного объекта»

Власти Волгоградской области сообщили о падении обломков «неустановленного объекта»
Фото: elan_driver / VK
Фото: elan_driver / VK

В рабочем поселке Линево Жирновского муниципального района Волгоградской области повреждены два жилых дома в результате падения обломков «неустановленного объекта», пострадавших нет, сообщили в районной администрации.

Власти отметили, что в соцсетях и СМИ активно обсуждают произошедшее падение «металлических обломков и возгорание объекта». «Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома», — говорится в сообщении на сайте администрации района.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и администрации района.

Власти Волгоградской области не раз сообщали о падении обломков неизвестных объектов. Так, 30 декабря глава Ильменского сельского поселения Владимир Плющенко рассказал, что обломки нашли в поле на территории Руднянского района. Территорию оцепили, жертв и разрушений не было. 

Двумя неделями ранее, 16 декабря, неопознанные фрагменты упали в Еланском районе Волгоградской области, очевидцы падения говорили, что это мог быть дрон или ракета. Глава районной администрации Дмитрий Литвинов заявлял, что упавшие обломки не причинили вреда «социально значимой инфраструктуре».

31 декабря в Волгоградской области запретили запускать беспилотники.
Запрет распространяется на все виды беспилотников независимо от их взлетной массы.

Читайте на РБК Pro
На корпоративе наговорил лишнего: что делать с коммуникативным похмельем
Как глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире — The Economist
Города из бункеров: как миллиардеры во всем мире готовятся к апокалипсису
Открыть ИТ-компанию в Узбекистане можно за один день. Как это сделать

Он останется в силе до окончания действия указа президента Владимира Путина о введении в регионе режима повышенной готовности в регионах Южного и Центрального федеральных округов России. Этот указ был подписан 19 октября.

Теги
Волгоградская область Падение обломок
Материалы по теме
В Волгоградской области обнаружили упавшие обломки неизвестного объекта
Политика
Власти сообщили о падении металлических предметов в Волгоградской области
Общество
В Волгоградской области с неба упал неопознанный предмет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter