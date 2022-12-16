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В Волгоградской области с неба упал неопознанный предмет

Один или несколько неопознанных объектов упали в Еланском районе Волгоградской области
МЧС и полиция выясняют, что именно упало на территории Еланского района. Очевидцы говорят, что это может быть дрон или ракета. Местные власти заверили, что никто не пострадал, а социально значимые объекты повреждены не были

Фото:elan_driver / VK Фото:elan_driver / VK

В Еланском районе Волгоградской области с неба упали один или несколько неопознанных объектов, пишет V1.ru. В экстренных службах сообщили, что место происшествия оцеплено, туда выехали сотрудники МЧС и других ведомств.

В администрации Еланского района сообщили РБК, что утром 16 декабря экстренные службы получили сообщение о падении «металлических предметов».

«Информация передана в ОМВД России по Еланскому району, МЧС и иные службы для проведения соответствующих мероприятий. Охрана мест происшествий организована сотрудниками полиции. В данных происшествиях никто не пострадал, вред социально значимой инфраструктуре не был причинен», — заявили в администрации района.

По словам очевидцев, упал «то ли беспилотник, то ли ракета». «Что это упало, мы пока не знаем, думаем, специалисты разберутся», — сказал собеседник V1 в экстренных службах.

Источник волгоградской редакции «Московского комсомольца» в еланской администрации сказал, что природа упавшего предмета пока непонятна, «с этим надо разбираться», на месте работают силовики.

Глава районной администрации Дмитрий Литвинов заявил, что упавшие обломки не причинили вреда «социально значимой инфраструктуре», на месте работают МЧС и полиция.

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«Блокнот» со ссылкой на одного из местных жителей пишет, что обломки упали между поселками Елань и Набат. Сейчас рядом с Еланским районом перекрыта трасса. По данным издания, неопознанных объектов было несколько: два упали примерно в одном месте (в поле и в лесопосадке), а третий врезался в сарай в селе Дубовое.

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