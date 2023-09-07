В третьем за ночь регионе России сбили беспилотник

Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз. Этой ночью два дрона сбили над Ростовом-на-Дону, еще один — над Подмосковьем

Российские военные уничтожили беспилотник над территорией Брянского района, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«Пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА», — написал он. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

Это уже третья за ночь попытка атаковать российский регион при помощи дронов: один аппарат был уничтожен над Раменским районом Московской области, еще два — над Ростовом-на-Дону. В Минобороны заявили, что беспилотники самолетного типа запустила украинская сторона.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что, по предварительным данным, пострадавших нет. По словам ростовского губернатора Василия Голубева, ранения получил один человек, но отказался от госпитализации. Один из дронов упал за городом, другой — в центре Ростова, в районе ул.Пушкинской, 42. Повреждены фасады трех зданий и несколько автомобилей. Недалеко от места происшествия находится штаб Южного военного округа.

С начала военных действий на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. В предыдущий раз беспилотник был сбит над Навлинский районом утром 6 сентября.

За два дня до этого при обстреле села Зёрново была ранена местная жительница, сообщил Богомаз.