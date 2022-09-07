Догузова предложит Лаврову ввести электронные визы в Россию для 52 стран

Страны Евросоюза же согласовали приостановку упрощенного визового режима для россиян, а Финляндия и страны Прибалтики

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложит министру иностранных дел Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для граждан 52 стран. Об этом Догузова сообщила в интервью «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Что касается Европы, мне кажется, что была отличная инициатива с электронной визой. Я буду предлагать Сергею Викторовичу Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, который изначально планировался. Там было 52 страны, в том числе все европейские», — сказала Догузова, отметив, что ее встреча с главой российского МИДа пройдет на следующей неделе.

26 февраля Евросоюз частично приостановил упрощенный визовый режим с Россией, отказавшись от облегченной процедуры выдачи въездных документов для официальных лиц и предпринимателей. Отдельные страны Евросоюза приостановили выдачу туристических виз россиянам.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам, попросив запретить въезд всем россиянам. После этого в ЕС начали обсуждать возможные варианты ограничений. Эстония поддержала полный запрет на визы и закрыла границы для россиян с выданными республикой шенгенскими визами. За полный запрет высказывались также Латвия, Литва, Чехия, Финляндия, Дания. Против выступали, в частности, США, Франция и Германия. Чехия предлагала полностью остановить действие упрощенного режима с Россией (это сделает процесс оформления виз более долгим и дорогостоящим, но не лишит россиян возможностей путешествовать в Европу).

В итоге на встрече в Праге 30-31 августа главы МИД стран ЕС не смогли согласовать полный запрет на въезд россиян, но согласовали приостановку упрощенного визового режима. Кроме того, было разрешено государствам, граничащим с Россией, вводить ограничения на национальном уровне. Так уже поступила Финляндия, Литва, Латвия и Эстония.

Лавров говорил, что Россия в ответ на попытки стран ЕС выстроить «шенгенские стены» не будет вводить коллективные ограничения для граждан европейских стран. «У нас есть любимые персонажи, которые уже помечены в наших санкционных списках», — пояснил министр.

Читайте на РБК Pro Pro В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться Инструкции Pro Соцсети для сотрудников: кому нужны, каковы затраты и эффективность Соцсети для сотрудников: кому нужны, каковы затраты и эффективность Статьи Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro Cмогут ли иностранные туристы спасти экономику Турции Cмогут ли иностранные туристы спасти экономику Турции Статьи Pro Вы хотите получать 700 тыс. рублей: почему такую работу надо искать лично Вы хотите получать 700 тыс. рублей: почему такую работу надо искать лично Статьи Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro Как не стоит говорить с сотрудником о его ошибке Как не стоит говорить с сотрудником о его ошибке Инструкции Pro Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Инструкции

2 сентября стало известно, что в Госдуму собираются внести законопроект, который наделяет правительство России полномочием утверждать перечень государств, чьим гражданам разрешат получать российские туристические визы действием до полугода.