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Чехия предложит ЕС не вводить потолок цен на российский газ

Чехия предложит снять вопрос о потолке цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС
Соответствующее предложение должно быть рассмотрено на технической встрече Совета ЕС 7 сентября. По словам главы чешского Минпромторга, введение потолка цен — политический инструмент, который не поможет преодолеть энергокризис
«Газпром» GAZP ₽244,79 -0,49% Купить
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Председательствующая в Евросоюзе Чехия намерена снять вопрос об ограничении цен на газ из России с рассмотрения в Совете ЕС, заявил в эфире телеканала Сt24 глава Минпромторга страны Юзеф Сикела.

Министр пояснил, что потолок цен на российский газ является политическим инструментом и преодолению кризиса в сфере энергетики в Европе способствовать не будет. «Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС», — сказал Сикела.

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О том, что Совет ЕС соберется на техническую встречу 7 сентября, где в том числе планируется обсудить введение потолка цены на газ из России, сообщил Bloomberg. По данным агентства, будут обсуждать два возможных инструмента для сдерживания цен: лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками топлива.

«Ценовой потолок должен быть разработан таким образом, чтобы Россия чувствовала себя хуже при прекращении поставок газа, чем при соблюдении ценового предела», — говорилось в документе, который процитировало агентство.

О планах Евросоюза рассмотреть потолок цен на российский газ еще в апреле сообщил премьер-министр Италии Марио Драги. Позже эти планы подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Россия по итогам 2021 года была крупнейшим для ЕС импортером газа, обеспечивая около 40% поставок. В наибольшей степени от энергоресурсов из России зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

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В Европе на фоне повышения цен на газ развивается энергетический кризис. В конце июля страны ЕС достигли «политического соглашения» о добровольном снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года, в связи с чем некоторые государства-члены ввели особый режим в энергетике для экономии топлива. Также растут цены на другие виды ископаемого топлива, в том числе на нефть.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images


Еще до предложений об ограничении цен на газ страны G7 намеревались ввести потолок цен на российскую нефть — соответствующая договоренность была достигнута в начале сентября. Предполагаемый размер предельной цены в заявлении G7 указал не был.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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