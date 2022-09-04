Bloomberg узнал о панике в Британии после остановки «Северного потока»

Президент России Владимир Путин погрузил Великобританию в панику после остановски газопровода «Северный поток» на неопределенный срок, заявила Bloomberg бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.

«Мы как страна паникуем. Европа тоже паникует. И это неудивительно, и я не критикую это», — сказала Найт, отметив, что российский президент таким образом ведет тактику «экономической и психологической войны».

Она отметила, что энергетическая политика Европы за последние 20-25 лет привела к большой зависимости от внешних стран, причем не всегда «дружелюбных». По ее мнению, Европа долго закрывала глаза на возможные последствия энергетической зависимости, так как поставки были дешевыми и избыточными. Сейчас европейским странам нужно больше думать об энергетической безопасности, подчеркнула Найт.

«Мы сможем пережить эту зиму. Это будет сложно, это будет дорого, и потребуется помощь различным группам людей и областям промышленности», — заключила экс-глава Energy UK.

С 31 августа «Газпром» прекратил прокачку по «Северному потоку» для проведения планового ремонта. Работы должны были завершиться 3 сентября, однако за день до этого российская компания сообщила, что при техобслуживании турбины была обнаружена утечка масла. Ростехнадзор предупредил, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Работу газопровода решили остановить на неопределенный срок.

На следующий день в компании Siemens Energy, которая участвует в ремонтных работах, заявили, что не видят технических причин для перекрытия газа. Там указали, что такие утечки не влияют на работу двигателей и раньше их появление не приводило к остановке трубопровода. При этом компания выразила готовность провести ремонтные работы. В «Газпроме» же сказали, что ремонтировать трубопровод негде.

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В Федеральном сетевом агентстве Германии тоже указали, что неисправности турбины «Северного потока», о которых сообщила Россия, не являются технической причиной прекращения эксплуатации.