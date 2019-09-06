Порошенко счел просьбу освободить Цемаха признанием Россией вины за MH17

Как утверждает бывший президент Украины, освобождения бывшего командира ПВО бригады ДНР потребовал Путин. СМИ писали, что Цемах был включен в списки обмена заключенными между Москвой и Киевом, но официально это не подтверждалось

Владимир Цемах (Фото: Владимир Гонтар / EPA / ТАСС)

Требование освободить Владимира Цемаха — свидетеля по делу о гибели Boeing 777, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, означает, что Москва «признала ответственность» за произошедшую катастрофу. Об этом заявил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

На встрече с бывшим президентом Латвии Раймондсом Вейонисом он сообщил, что украинская сторона на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет требовать привлечь Москву к ответственности «за все жертвы на протяжении последних пяти лет из-за российской агрессии на Украине».

В том числе, отметил Порошенко, речь идет и о погибших при крушении малайзийского Boeing. «Можете ли вы себе представить, что [президент России Владимир] Путин потребовал освобождения ключевого свидетеля по МН17 и его возвращения в Россию», — приводятся слова Порошенко на сайте партии. По его утверждению, «это и есть признание ответственности».

Владимир Цемах — бывший командир противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым был сбит лайнер. В конце июня его задержали и доставили в Киев. Дочь Цемаха Мария говорила, что ее отца пытаются привлечь к делу о крушении самолета. 4 июля его арестовали, вменив создание террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, предусматривает до 15 лет лишения свободы).