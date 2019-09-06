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Exxon Mobil $87 (+23,19%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+27,03%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Порошенко счел просьбу освободить Цемаха признанием Россией вины за MH17
Как утверждает бывший президент Украины, освобождения бывшего командира ПВО бригады ДНР потребовал Путин. СМИ писали, что Цемах был включен в списки обмена заключенными между Москвой и Киевом, но официально это не подтверждалось
Владимир Цемах (Фото: Владимир Гонтар / EPA / ТАСС)

Требование освободить Владимира Цемаха — свидетеля по делу о гибели Boeing 777, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, означает, что Москва «признала ответственность» за произошедшую катастрофу. Об этом заявил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

На встрече с бывшим президентом Латвии Раймондсом Вейонисом он сообщил, что украинская сторона на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет требовать привлечь Москву к ответственности «за все жертвы на протяжении последних пяти лет из-за российской агрессии на Украине».

В том числе, отметил Порошенко, речь идет и о погибших при крушении малайзийского Boeing. «Можете ли вы себе представить, что [президент России Владимир] Путин потребовал освобождения ключевого свидетеля по МН17 и его возвращения в Россию», — приводятся слова Порошенко на сайте партии. По его утверждению, «это и есть признание ответственности».

Политика
Киевский суд освободил свидетеля из ДНР по делу о сбитом Boeing

Владимир Цемах — бывший командир противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым был сбит лайнер. В конце июня его задержали и доставили в Киев. Дочь Цемаха Мария говорила, что ее отца пытаются привлечь к делу о крушении самолета. 4 июля его арестовали, вменив создание террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, предусматривает до 15 лет лишения свободы).

5 сентября Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаху и освободил его в зале суда. Ранее основатель расследовательского проекта Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что свидетеля по делу о крушении Boeing включили в список на обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Позднее об этом сообщил источник «Интерфакса». По данным «Коммерсанта», Цемах изначально был в списке обмена под номером 34, однако впоследствии украинская сторона его вычеркнула. После этого Москва и Киев заговорили о формуле обмена «33 на 33», отмечала газета.

Адвокат Цемаха Роман Гонтарев говорил украинскому «Общественному телевидению», что ему о предполагаемом обмене ничего не известно.

Политика
На Украине арестовали бывшего командира ПВО бригады ДНР

Пассажирский Boeing MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту лайнера погибли. Причиной катастрофы, по результатам расследования, стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из «Бука». Международная группа по расследованию пришла к выводу, что к крушению причастны россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

Российская сторона отрицает обвинения, считает их голословными и отмечает, что они дискредитируют страну «в глазах международной общественности».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Петр Порошенко, MH17, Boeing 777
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